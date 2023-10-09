Çatışmaların merkezi Gazze şeridi (İsrail ile Hamas arasında neler yaşandı?)

Kimilerine göre dünyanın en büyük açıkhava hapishanesi Gazze, uzun yıllardır İsrail ablukası altında. Tansiyonun hiç düşmediği kıyı şeridi bugüne kadar hep çatışmaların odak noktası oldu. Peki 2000'li yılların başından bu yana Gazze'de İsrail ve Hamas arasında neler yaşandı?