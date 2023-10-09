Çatışmaların merkezi Gazze şeridi (İsrail ile Hamas arasında neler yaşandı?)
Hamas, "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik tüm zamanların en kanlı saldırılarından birini başlattı. İsrail'in tepkisi ise savaş ilanı oldu. Peki Hamas ve İsrail arasında bugüne kadar neler yaşanmıştı?
Kimilerine göre dünyanın en büyük açıkhava hapishanesi Gazze, uzun yıllardır İsrail ablukası altında. Tansiyonun hiç düşmediği kıyı şeridi bugüne kadar hep çatışmaların odak noktası oldu. Peki 2000'li yılların başından bu yana Gazze'de İsrail ve Hamas arasında neler yaşandı?