Çatışmaların odağındaki ülke: Lübnan (Lübnan nerede, nüfusu kaç? Lübnan'ın haritadaki konumu ne?)
Lübnan, İsrail tarafından başlatılan saldırılarla, son aylarda şiddetlenen çatışmalar ve artan siyasi belirsizlikler nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaşanan bu durum ülkedeki iç karışıklıkları ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştiriyor. Tarihi boyunca savaşlardan oldukça çeken bir ülke olan Lübnan'ın tarihi oldukça merak ediliyor. Lübnan hakkında bilgi edinmek isteyenler, Lübnan'ın nerede ve nereye bağlı olduğu ve nüfusunun kaç olduğunu araştırıyor.
İsrail'in topyekûn saldırı başlatma tehdidiyle karşı karşıya olan Lübnan, tarihi boyunca savaşlardan çok çekmiş bir ülke. 2018'den beri de derin bir ekonomik krizle boğuşuyor. Dünya Bankası verilerine göre Lübnan, modern tarihin en büyük ekonomik buhranlarından birini yaşadı.