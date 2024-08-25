Çatışmaların odağındaki ülke: Lübnan (Lübnan nerede, nüfusu kaç? Lübnan'ın haritadaki konumu ne?)

LÜBNAN TARİHİ

Zengin bir tarihî kültüre sahip Lübnan, 1516-1918 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. 1920'de Suriye ile birlikte Fransız mandası oldu.



1944'te Fransa, yönetimi Lübnan hükümetine devretti. 1967'de Arap-İsrail savaşında aktif rol oynamadı. Ancak sonrasında Filistinli grupların İsrail'e saldırılar için Lübnan'ı üs olarak kullanmasından etkilendi.



1975'te Filistinli grupların varlığından duyulan rahatsızlığın da etkisiyle ülke iç savaşa sürüklendi. 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşta 150 bin ila 230 bin kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 1976'da barışı sağlama gerekçesiyle Suriye askerleri Lübnan'a girdi.



1978'de ise Filistinli grupların saldırılarını önlemek için bu kez İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal etti. Bir süre sonra İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinden büyük ölçüde çekildi.



1982'de ise İsrail'in İngiltere büyükelçisine suikast girişiminin ardından İsrail bir kez daha Lübnan'ı topyekûn işgal etti. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Lübnan'dan çıkarmak ve kendisine yakın bir hükümet kurabilmek için başkent Beyrut'u işgal etmeden önce 10 hafta boyunca kuşattı. İsrail saldırılarında 20 bin Lübnanlı ve Filistinli öldü.