Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı

Dünyada çay ve kahve en sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Yapılan bazı araştırmalar kahvenin felç riskini artırabileceğini çayın ise bu riski azaltabileceğini söylüyor.

Çay, kan şekeri ve kalp sağlığının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlar. Ayrıca kanser ve diyabet riskini de azaltabilir. Çay, kahveden daha az kafein ve daha fazla antioksidan içerir. Peki, sağlık için çay mı, kahve mi? İşte yanıtı.