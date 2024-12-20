Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı

Çay ve kahve sevilerek ve sıklıkla tüketilen iki içecek. Kahvenin ve çayın sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Ancak yapılan son araştırmalar bu içeceklerden birinin fazla tüketiminin felç riskini artırdığını ortaya çıkardı. Kahve mi, çay mı? Hangisi felç riskini artırıyor.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 1

Dünyada çay ve kahve en sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Yapılan bazı araştırmalar kahvenin felç riskini artırabileceğini çayın ise bu riski azaltabileceğini söylüyor.

Çay, kan şekeri ve kalp sağlığının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlar. Ayrıca kanser ve diyabet riskini de azaltabilir. Çay, kahveden daha az kafein ve daha fazla antioksidan içerir. Peki, sağlık için çay mı, kahve mi? İşte yanıtı.

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Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 2

Yeni bir çalışma, çayla sağlıklı içecek seçimlerinin nasıl yapılacağına dair içgörüler sunuyor ve en azından felç riski söz konusu olduğunda kahveden önde görünüyor.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 3

Bir analize göre, kafeinli içeceklerin sık tüketilmesi felç riskini artırıyor. Günde dört fincandan fazla kahve içmenin felç riskini artırdığını, çayın ise riski azalttığını gösterdi.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 4

Felç, önde gelen ölüm nedenlarinden biri. Felç, beyne kan taşıyan bir kan damarı pıhtı tarafından tıkandığında veya yırtıldığında meydana gelir. Sonuç olarak, beynin bir kısmı ihtiyaç duyduğu kanı ve oksijeni alamaz ve bu da beyin hücrelerinin ölmesine yol açar.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 5

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre her yıl 795.000'den fazla kişi felç geçiriyor ve aşırı kafeinli içecek tüketimi veya çok fazla kahve buna katkıda bulunan bir faktör olabilir.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 6

ÇOK FAZLA KAHVE TÜKETMENİN YAN ETKİLERİ

Çok fazla kahve içmek çeşitli yan etkilere neden olabilir, bunlar arasında şunlar bulunur:

Kısa vadeli etkiler: Kalp atış hızının, nefes almanın ve zihinsel uyanıklığın artması ve ayrıca artan fiziksel enerji. Bu etkiler 12 saate kadar sürebilir.

Uzun vadeli etkiler: Kaygı, bağımlılık ve baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi yoksunluk belirtileri. Yoksunluk, son fincan kahvenizden 12 saat sonra başlayabilir ve bir ila iki güne kadar sürebilir. Diğer yan etkiler: Uykusuzluk, sık idrara çıkma, susuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, hızlı kalp atışı, huzursuzluk, heyecan, titreyen eller ve mide bulantısı.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 7

Ciddi yan etkiler: Rabdomiyoliz, hasarlı kas liflerinin kan dolaşımına girerek böbrek yetmezliğine ve diğer sorunlara yol açtığı nadir bir durumdur.

Aşırı doz: Son derece nadir durumlarda, kafa karışıklığına, halüsinasyonlara ve kusmaya neden olabilen kafein aşırı dozu almak mümkündür.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 8

Yorgunluk:  Son fincan kahvenizden 12 saat sonra ortaya çıkabilir ve bir ila iki güne kadar sürebilir. Belirtiler arasında baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk bulunur.

Bazı insanlar kafeine diğerlerinden daha duyarlıdır ve nasıl tepki vereceğiniz, ne kadar kafein içmeye alışkın olduğunuza göre belirlenebilir. Çoğu insan için günde 400 mg'a kadar kafein tüketmek zararlı değildir.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 9

Öte yandan, çay daha faydalı bir alternatif içecek olabilir. Çay içmenin birçok sağlık faydası olabilir, bunlar arasında şunlar yer alır:

Ölüm riskinin azalması: Günde en az iki fincan siyah çay içmek, herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskini %9-13 oranında düşürebilir.
Kan şekerinin iyileşmesi: Siyah çay, özellikle yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini iyileştirebilir.

Kanser riskinin azalması: Çaydaki polifenoller, oral, skuamöz hücreli karsinom cilt kanseri ve muhtemelen meme, jinekolojik, akciğer ve tiroid kanserleri dahil olmak üzere belirli kanser türleriyle savaşmaya yardımcı olabilir.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 10

Kalp hastalığı ve felç riskinin azalması: Çay içmek kalp krizi ve felç riskini azaltabilir.
Beyin fonksiyonlarının iyileşmesi: Siyah çay, yönetici işlevleri ve hafıza görevlerini iyileştirebilir.

Tip 2 diyabet riskinin azalması: Gözlemsel araştırmalar, günde 2-3 fincan çay içmenin tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermektedir.
Kemik sağlığının iyileşmesi: Çay, kemiklerinizi korumaya yardımcı olabilir.

Cilt sağlığının iyileşmesi: Yeşil çay, iltihap önleyici olabilir ve cildinizin temiz ve parlak kalmasına yardımcı olabilir. İyileştirilmiş ruh hali ve hafıza: Sütlü çay, triptofan gibi besinlerin varlığı nedeniyle antidepresan etkilere sahip olabilir.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 11

SEÇİMİNİZİ YAPIN: ÇAY MI, KAHVE Mİ?

Kahveden çaya geçmeyi düşünmek için birçok neden vardır, örneğin:

Kafein içeriği: Çay, kahveden daha az kafein içerir ve bu, kafein alımınızı azaltmak veya daha az gerginlik ve çöküş yaşamak istiyorsanız faydalı olabilir.

Antioksidanlar: Çaylar, özellikle yeşil ve siyah çaylar, kalp hastalığı ve belirli kanser türleri gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilen polifenol adı verilen antioksidanlar açısından zengindir.

 Çay, kafeinle birleştirildiğinde daha uzun süre zihinsel olarak uyanık kalmanıza yardımcı olabilen bir kimyasal olan L-theanine içerir.

Çay mı, kahve mi? Felç geçirmeye neden olduğu açıklandı - 12

Diş sağlığı: Yeşil çay, diş çürümesini ve diş eti hastalığını önlemeye yardımcı olabilen ağız bakterilerini azaltabilir. Ayrıca kötü nefese neden olan mikropları da öldürebilir.

Ruh hali: Kahve, serotonin seviyelerini düşürdüğü için kaygılı kişiler için sorunlu olabilir ve bu da depresyona veya kaygılı düşüncelere yol açabilir. Çay, kaygılı kişiler için iyi bir alternatiftir.

Kolesterol: French press kahve veya espresso gibi filtresiz kahve içecekleri LDL'yi veya "kötü" kolesterolü artırabilir. lesterol. Çaya geçmek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

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