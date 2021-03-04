CDC’den ‘Zombi Hazırlık’ genelgesi: Bir kit alın, bir plan yapın, hazırlıklı olun

ZOMBİ HAZIRLIĞI DENEREK TÜM AFETLERE HAZIRLIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Foprbes’in haberine göre açılış sayfasında, "Zombilerin, zombi kıyametinin ve zombi hazırlığının neden CDC’nin web sitesinde yer aldığını merak ediyor musunuz?” ifadeleriyle paylaşılan yazıda CDC, afetlere hazırlıklı olmanın önemi hakkında ciddi bir mesaj yayınlamış olsa da bunun bir şaka olduğunu açıkça ortaya koydu.

CDC, “’'Zombi hazırlığı' aracılığıyla tüm afetlere ve tehlikelere hazırlıklı olma konusunda çok çeşitli kitlelere ulaşmaya ve onlarla etkileşim kurmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanılan yazıda, bir uyarı posteri paylaşıldı.