Cebelitarık'ta yakıt sızıntısı tehlikesi

Cebelitarık Özerk Yönetimi, gövdesi yarılan "OS 35" adlı yük gemisindeki yakıt ve yağın denize dökülmeye başladığını duyurdu.



Özerk yönetim hükümeti, "geminin henüz tam olarak ikiye ayrılmadığını ancak bunun gerçekleşmesinin açık bir risk olduğunu ve gemideki yakıtı çıkarmak için acil girişimde bulunulduğunu" bildirdi.