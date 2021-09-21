Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor

Bununla birlikte Çin, son 40 yılda hızlı bir şehirleşme sürecinden geçtiğinden, ülkede sayısız ilginç ve tartışmalı proje yapıldı. Ancak, halkın dev bir pantolona benzettiği Pekin'deki Çin Ulusal Yayın Binası’ndan Hebei eyaletindeki Cennet Tapınağı köprüsüne kadar birçok bina eleştirilerin odağında yer aldı.

Zhejiang Üniversitesi'nin güney kapısı, Zhejiang.