Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor

ntv.com.tr - AFP 21.09.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 12:56
2010'dan beri Çinli mimari sitesi archcy, her yıl Çin'deki “En Çirkin 10 Bina” için yıllık oylama düzenliyor.
Jiuhuangshan Cam Köprüsü, Mianyang, Sichuan.
Web sitesi, amacının “mimarlığın güzelliği ve çirkinliği hakkında tartışma başlatmak ve yerel yönetimleri sosyal sorumluluğa teşvik etmek” olduğunu duyurdu.
Keman şeklinde kilise, Foshan, Guangdong.
Zhejiang Üniversitesi'nin güney kapısı, Zhejiang.
Diğer taraftan yarışma, kötü mimariye dikkat çekmede o kadar başarılı oldu ki, hükümetin tepkisini bile tetikledi.
Alaaddin'in Sihirli Halısı, Shaanxi.
Bu yıl Nisan ayında Çin, Başkan Xi Jinping'in son birkaç on yılda Çin'de ortaya çıkan "garip" binaları ünlü bir şekilde eleştirmesinden yaklaşık yedi yıl sonra "çirkin mimari" yasağı çıkardı.
Matruşka Hotel, Manzhouli, İç Moğolistan.
Çin'in en üst düzey ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yerel yönetimlerin yaptıkları binaların "uygun, ekonomik, yeşil ve göze hoş geldiğinden" emin olmaları gerektiğini söyledi.
Çin Ulusal Yayın Binası, Pekin.
Öte yandan, Çin'deki en çirkin binaları için oylama başladı ve kesin sonuçlar Aralık ayında açıklanacak.
Piramit Apartman, Kunshan, Jiangsu.
"Doğu Batı ile Birleşti"
Shijiazhuang Tema Parkı, Hebei.
Kader, mutluluk ve uzun yaşam tanrıları, Tianzi Hotel, Langfang, Hebei.