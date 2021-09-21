Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor

Son 40 yılda hızlı bir şehirleşme sürecine giren Çin'de ardı ardına bulunduğu bölge ile uyuşmayan ilginç binalar inşa ediliyor. Duruma ilgi çekmek isteyen Çinli mimarlık sitesi son 10 yıldır, ülkenin en çirkin binalarının seçildiği bir yarışma düzenliyor. Bu yılın adayları arasında ise "cehennem"e açılan bir cam köprü, pantolona benzetilen Çin'in ulusal yayın binası, matruşka şeklinde bir otel, hiçbir yere çıkmayan bir üniversite kapısı ve diğer birçok tuhaf bina yer alıyor.

İşte Çin'in en çirkin binaları...

ntv.com.tr - AFP 21.09.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 12:56

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 1

2010'dan beri Çinli mimari sitesi archcy, her yıl Çin'deki “En Çirkin 10 Bina” için yıllık oylama düzenliyor. 

Jiuhuangshan Cam Köprüsü, Mianyang, Sichuan.

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 2

AMAÇ YEREL YÖNETİMLERİ SORUMLULUĞA TEŞVİK ETMEK

Web sitesi, amacının “mimarlığın güzelliği ve çirkinliği hakkında tartışma başlatmak ve yerel yönetimleri sosyal sorumluluğa teşvik etmek” olduğunu duyurdu.

Keman şeklinde kilise, Foshan, Guangdong.

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 3
Bununla birlikte Çin, son 40 yılda hızlı bir şehirleşme sürecinden geçtiğinden, ülkede sayısız ilginç ve tartışmalı proje yapıldı. Ancak, halkın dev bir pantolona benzettiği  Pekin'deki Çin Ulusal Yayın Binası’ndan Hebei eyaletindeki Cennet Tapınağı köprüsüne kadar birçok bina eleştirilerin odağında yer aldı. 

Zhejiang Üniversitesi'nin güney kapısı, Zhejiang. 

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 4

HÜKÜMETİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Diğer taraftan yarışma, kötü mimariye dikkat çekmede o kadar başarılı oldu ki, hükümetin tepkisini bile tetikledi. 

Alaaddin'in Sihirli Halısı, Shaanxi.

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 5

ÇİRKİN MİMARİ YASAĞI GETİRİLDİ

Bu yıl Nisan ayında Çin, Başkan Xi Jinping'in son birkaç on yılda Çin'de ortaya çıkan "garip" binaları ünlü bir şekilde eleştirmesinden yaklaşık yedi yıl sonra "çirkin mimari" yasağı çıkardı.

Matruşka Hotel, Manzhouli, İç Moğolistan.

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 6

Çin'in en üst düzey ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yerel yönetimlerin yaptıkları binaların "uygun, ekonomik, yeşil ve göze hoş geldiğinden" emin olmaları gerektiğini söyledi. 

Çin Ulusal Yayın Binası, Pekin.

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 7

Öte yandan, Çin'deki en çirkin binaları için oylama başladı ve  kesin sonuçlar Aralık ayında açıklanacak. 

Piramit Apartman,  Kunshan, Jiangsu.

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 8

"Doğu Batı ile Birleşti"

Shijiazhuang Tema Parkı, Hebei.

Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 9
Yumurta şeklindeki ofis binası, Liuzhou, Guangxi.
Cehennem kapısından matruşka oteline: Çin'in en çirkin binaları yarışıyor - 10

Kader, mutluluk ve uzun yaşam tanrıları, Tianzi Hotel, Langfang, Hebei.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER