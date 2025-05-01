"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler
ABD’de çete üyesi oldukları iddiasıyla gözaltında tutulan Venezuelalılar, El Salvador’da “cehennem” olarak bilinen hapishaneye gönderilmekten endişe ediyor.
ABD’de Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde başlayan, göçmenleri hedef alan gözaltı ve sınır dışı dalgası sürerken, ülkenin güneyindeki Teksas eyaletinin Anson kasabasındaki Bluebonnet göçmen gözaltı merkezinde tutulan göçmenler havadan görüntülendi. Reuters haber ajansının insansız hava aracının yakınlarda uçtuğunu gören 31 erkek göçmen, merkezin bahçesinde uluslararası yardım çağrısı olarak da bilinen “SOS” yazısı oluşacak şekilde sıralanarak yardım çağrısı yaptı.