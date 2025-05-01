"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler

ABD’de çete üyesi oldukları iddiasıyla gözaltında tutulan Venezuelalılar, El Salvador’da “cehennem” olarak bilinen hapishaneye gönderilmekten endişe ediyor.

"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler - 1

ABD’de Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde başlayan, göçmenleri hedef alan gözaltı ve sınır dışı dalgası sürerken, ülkenin güneyindeki Teksas eyaletinin Anson kasabasındaki Bluebonnet göçmen gözaltı merkezinde tutulan göçmenler havadan görüntülendi. Reuters haber ajansının insansız hava aracının yakınlarda uçtuğunu gören 31 erkek göçmen, merkezin bahçesinde uluslararası yardım çağrısı olarak da bilinen “SOS” yazısı oluşacak şekilde sıralanarak yardım çağrısı yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler - 2

YÜKSEK MAHKEME, SINIR DIŞILARA "DUR" DEDİ

Merkezde tutulan onlarca Venezuelalı göçmen, bundan 10 gün önce kendilerine yapılan bildirimle, Tren de Aragua çetesine üye oldukları iddiasıyla sınır dışı edileceklerini öğrendi. Bu göçmenlerden yedisinin aileleri, Reuters’a yaptıkları açıklamalarda, aile üyelerinin çete üyesi oldukları iddiasını reddetti. Göçmenler, sınır dışı kararını imzalamayı reddetseler de 18 Nisan Cuma günü bir otobüse doldurularak civardaki Abilene Bölgesel Havalimanı’na gönderildi. O gece Yüksek Mahkeme sınır dışı edilme kararının yürütmesini durdu; otobüs de geri dönerek tekrar gözaltı merkezine gitti. 

"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler - 3

ICE'DEN REUTERS'A ENGEL

Bu gelişme Teksas’taki gözaltı merkezinde tutulan Venezuelalı göçmenlerin şimdilik içini rahatlarsa da söz konusu kişiler halen “dünyadaki cehennem” olarak da bilinen, El Salvador’da bulunan “CECOT” yüksek güvenlikli hapishanesine gönderilme riskiyle karşı karşıya. Göçmenlerin tutulduğu Bluebonnet gözaltı merkezi, Dallas’ın 322 kilometre batısında yer alıyor, Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ile yapılan bir sözleşme uyarınca özel bir şirket tarafından idare ediliyor. ICE tarafından merkeze erişimine izin verilmeyen Reuters ise burada tutulan göçmenleri görüntüleyebilmek için geçen hafta küçük bir uçakla, 28 Nisan’da ise insansız hava aracıyla merkezin çevresinde uçuş gerçekleştirdi ve görüntü aldı. Göçmenlerin bahçede futbol oynadığı, 31 göçmenin ise "SOS" yazarak yardım çağrısı yaptığı görüldü.

"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler - 4

AİLELERİ, KİMLİKLERİNİ DOĞRULADI

Reuters’ın fotoğrafladığı göçmenlerden biri 24 yaşındaki Diover Millan’dı. Millan’ın beraberindeki dört diğer erkekle birlikte merkezin bahçesinde yürüdüğü görüldü. Buradaki bir diğer Venezuelalı ise 19 yaşındaki Jeferson Escalona’ydı. Escalona, futbol oynarken kameralara yansıdı. Ajans, üç diğer kişinin kimliğini ise fotoğraflarını aile üyelerine göstererek teyit etti. 

"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler - 5

"ÜLKEME DÖNMEK İSTEDİM, REDDETTİLER"

Escalona, Bluebonnet gözaltı merkezinden verdiği röportajda, Tren de Aragua ya da herhangi başka bir çete ile bir bağlantısı olmadığını söyledi. Venezuela’da polis memuru olduğunu anlatan adam, gözaltına alındığında ABD’li yetkililerin telefonunu aldığını belirtti. Escalona, Venezuela’da sık kullanılan bir el işareti yaparken çekilmiş bir fotoğrafının görüldüğünden şüphe ettiğini belirterek, “Hakkımda sahte suçlamalarda bulunuyorlar. Ben hiçbir çeteye mensup değilim” diye konuştu. Venezuela'ya dönmeye gönüllü olduğunu ama bu talebinin reddedildiğini söyleyen Escalona, “Hayatımdan endişe ediyorum. Venezuela'ya gitmek istiyorum” dedi. 

"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler - 6

"GECELERİ SIRAYLA UYUYORLAR"

Venezuelalı göçmenlerin aileleri de ilk sınır dışı teşebbüsünün yarıda kalmasının ardından yakınlarının diken üstünde olduğunu anlattı. Göçmenlerden Millan’ın eşi, eşi ve diğer göçmenlerin geceleri sırayla uyuduğunu, böylelikle göç memurlarının kendilerini sınır dışı etmeye gelmesi halinde ailelerine haber verebileceklerini düşündüğünü belirtti. Millan, aynı yerde uyuduğu diğer göçmenlerin bahçeye çıkmayı da reddettiğini, çünkü bir otobüse konularak El Salvador’a gönderilmekten korktuklarını kaydetti. Millan’ın eşi, “O, umutsuz durumda. Bahçede yürüdüğünü, oturup gökyüzüne baktığını ve Tanrı’dan onu bir an önce oradan çıkarmasını istediğini söyledi” diye konuştu. 

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