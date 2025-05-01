"Cehenneme" gönderilmemek için "SOS" yazarak yardım istediler

ICE'DEN REUTERS'A ENGEL

Bu gelişme Teksas’taki gözaltı merkezinde tutulan Venezuelalı göçmenlerin şimdilik içini rahatlarsa da söz konusu kişiler halen “dünyadaki cehennem” olarak da bilinen, El Salvador’da bulunan “CECOT” yüksek güvenlikli hapishanesine gönderilme riskiyle karşı karşıya. Göçmenlerin tutulduğu Bluebonnet gözaltı merkezi, Dallas’ın 322 kilometre batısında yer alıyor, Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ile yapılan bir sözleşme uyarınca özel bir şirket tarafından idare ediliyor. ICE tarafından merkeze erişimine izin verilmeyen Reuters ise burada tutulan göçmenleri görüntüleyebilmek için geçen hafta küçük bir uçakla, 28 Nisan’da ise insansız hava aracıyla merkezin çevresinde uçuş gerçekleştirdi ve görüntü aldı. Göçmenlerin bahçede futbol oynadığı, 31 göçmenin ise "SOS" yazarak yardım çağrısı yaptığı görüldü.