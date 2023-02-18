Çekya kurtarma ekibine Türk bayraklı karşılama

Büyükelçi Bağış, yaptığı konuşmada, Türk ve Çek halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğinin teşkil edildiğini belirterek, bu karşılamanın hem kendisi hem buradaki Türk Büyükelçiliği ekibi ve hem de Çek Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu için çok duygusal bir an olduğunu söyledi.