Çekya'nın "Trumpçı" milyarderi Babiş yeniden başbakan

Siyasi kariyeri boyunca ticari faaliyetleri ile kamu görevi arasındaki yolsuzluk iddialarıyla mücadele eden Babiş, başbakanlık ataması öncesinde şirketleriyle bağını kopardı.

Forbes dergisine göre 4,3 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin isimlerinden biri olan Babiş, gıda, kimya ve medya devi Agrofert’teki hisselerini geri dönüşsüz olarak devrettiğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Pavel’in atama için ön şart koştuğu bu adım kapsamında hisseler, bağımsız bir yönetici ve "koruyucu" denetimindeki bir tröst fonuna aktarıldı.

Babiş, geçen hafta X platformundan yayımladığı video mesajında, "Hiç aklımda olmayan bir adım atmaya karar verdim. Agrofert’le bir daha hiçbir bağım olmayacak şekilde, geri dönüşsüz olarak şirketten vazgeçiyorum" diye konuştu.

Yeni düzenlemeye göre ne fon yöneticisi ne de denetçi Babiş ailesinden seçilebilecek. Başbakan, siyaseti bıraksa dahi hisseleri geri alamayacağını, payların yalnızca miras yoluyla çocuklarına geçebileceğini taahhüt etti.

Ülkede 2017 yılında kabul edilen ve "Babiş Yasası" (Lex Babiš) olarak bilinen düzenleme, kamu görevlilerinin devlet kararlarından fayda sağlayan şirketleri yönetmesini yasaklıyor.