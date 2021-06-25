Çekya'yı kasırga vurdu: 150 yaralı

Çekya'da kasırga büyük yıkıma yol açtı. Biri Türk vatandaşı en az 150 kişi yaralandı. Çok sayıda ev hasar gördü.

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İHA 25.06.2021 - 06:43

Çekya’nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Aniden başlayan dolu ve fırtına sonrasında yedi belediye hasar bildirirken en büyük hasarı Hruky, Moravsk Nov Ves, Luice ve Mikulice kasabaları aldı.

Bölgedeki çoğu evi su basarken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce yaralının olduğunu tahmin ediyor. Bölge itfaiyeleri özel alarm seviyesi ilan ederken ülkenin dört bir yanından ve komşu Avusturya'dan yardım ve takviyeler bölgeye gidiyor.

Güney Moravya bölgesi kurtarma ekiplerinin sözcüsü Hedvika Kropkov, "Ölümlerin olduğunu doğrulayabilirim, ancak şu anda tam sayıyı bilmiyoruz. İnsanlar yıkılan evlerin altında ya da sular altında kaldı ve hala ekiplerin ulaşamadığı birçok yer var" dedi.

Hodonn hastanesinin müdürü Antonn Tesak ise, "Yaklaşık 200 yaralıyı tedavi ettik. Yaşanan durum bir savaş alanını andırıyordu. Her yerde kan vardı ve çaresiz insanlar gözyaşları içindeydiler" dedi.

TÜRK TIR'I YAN YATTI, ŞOFÖRÜ AMELİYATA ALINDI Doğal afet sırasında Çekya’nın Güney Moravya bölgesinin Breclav şehri yakınlarında park halinde olan bir Türk taşıma şirketine ait TIR rüzgarın etkisi ile yan yatarak bariyerlere dayandı. Belçika’dan Bursa’ya gıda ekipmanları taşıyan TIR'ın şoförü İbrahim Tekçe’nin kaza sonrası ellerinde kırıklar oluştu. Türk Büyükelçisi Egemen Bağış’ın talimatı ile alınan şoför İbrahim Tekçe doktorlar tarafından ameliyata alındı.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNİN DURUMU BİLİNMİYOR Afetin en çok yaşandığı şehirlerden biri olan Hodonin’de bulunan Türk şehitliği hakkında ise bir bilgi alınamadı. Şehitlik ile ilgili bilginin yarın sabah saatlerinde alınabileceği bildirildi. Bölgede 200’e yakın Türk vatandaşı yaşarken Prag Türk Büyükelçiliği'ne bölgedeki vatandaşlarımız ile ilgili kötü bir haber intikal etmedi.