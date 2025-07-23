Çelik kubbe nedir, Türkiye'de aktif mi?
Günümüzde artan güvenlik tehditlerine karşı ülkelerin hava savunma sistemlerine olan ihtiyaç giderek artarken, bu alanda öne çıkan teknolojilerden biri de Çelik Kubbe (Iron Dome) sistemidir. İlk olarak İsrail tarafından geliştirilen bu sistem, kısa menzilli roketler, havan mermileri ve topçu saldırılarına karşı yüksek başarı oranıyla çalışan gelişmiş bir hava savunma platformu olarak dikkat çekmektedir. Peki, Çelik kubbe nedir, Türkiye'de aktif mi?
Çelik Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen, kısa menzilli roketler, top mermileri ve havanları etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan mobil hava savunma sistemidir. Sistem, Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries (IAI) iş birliğiyle geliştirilmiş olup, 2011 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Başta İsrail olmak üzere, ABD de sistem üzerinde testler gerçekleştirmiştir. ABD, belirli sayıda bataryayı satın almıştır.