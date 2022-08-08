Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor

"ÇOCUKLARIN CESARETİNİ VURGULAMAYI AMAÇLIYOR"

Colomina Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu heykel, savaşın absürtlüğünü kınamayı ve başkaları tarafından tetiklenen şiddetli durumlarla karşı karşıya kalan çocukların cesaretini vurgulamayı amaçlıyor" diye yazdı.