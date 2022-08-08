Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor

ABD’nin New York kentindeki Central Park'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heykeli konuldu. Tamamen kırmızı olan heykelde Putin, minyatür bir tankın üzerinde otururken tasvir edildi. Daha önceden Fransa'da kırmızı bir çocuk asker heykeli yapan sanatçı, "savaşın absürtlüğünü vurgulamak" istediğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 08.08.2022 - 10:54 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 11:03

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 1

ABD’nin New York kentinde yer alan Central Park’taki bir oyun alanına Devlet Başkanı ’in heykeli dikildi.

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 2

Putin'i minyatür bir savaş tankının üzerinde otururken tasvir eden parlak kırmızı heykel Fransız sanatçı James Colomina tarafından yapıldı.

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 3

"ÇOCUKLARIN CESARETİNİ VURGULAMAYI AMAÇLIYOR"

Colomina Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,  "Bu heykel, savaşın absürtlüğünü kınamayı ve başkaları tarafından tetiklenen şiddetli durumlarla karşı karşıya kalan çocukların cesaretini vurgulamayı amaçlıyor" diye yazdı.

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 4

Diğer taraftan, sanat dünyası, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarına Rus sanatçıların gösterilerini iptal ederek ve kurumsal bağlarını keserek yanıt verdi.

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 5

JAMES COLOMİNA HAKKINDA

Colomina, genellikle halka açık yerlere gizlice yerleştirilen parlak kırmızı sokak heykelleriyle tanınıyor.

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 6

Sanatçı geçen Nisan ayında, savaş karşıtı bir mesaj içeren başka bir heykeli daha Fransa’da sergilemişti.

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 7

Güle dönüşen bir tüfek taşıyan bir çocuk asker heykeli Fransa’nın güney batısındaki Toulouse kentinde ortaya çıkmıştı.

Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 8
Central Park'a Putin'in heykeli dikildi: Savaş mağduru çocukların cesaretini vurguluyor - 9

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER