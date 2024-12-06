CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun"
ABD'de, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldüren maskeli saldırganın kullandığı 9 mm'lik mermilerde, “geciktir, inkar et, savun” gibi ifadeler yer aldığı açıklandı. Mesajların, avukatlar ve sigorta sektörü eleştirmenleri tarafından tazminat taleplerini ödemekten kaçınmak için kullanılan taktikleri tanımlamak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.
ABD'de, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı takip ederek öldüren maskeli silahlı saldırganın yakalanması için yürütülen çalışmalara ilişlkin açıklama yapıldı.
Saldırganın olaydan önce yaptığı seyahatler ve olay yerinde bulunan mühimmatın üzerine karalanmış bir mesaj da dahil olmak üzere yeni ipuçları ortaya çıktı.