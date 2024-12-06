CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun"

Polis ayrıca Thompson'ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak sorgulanmak üzere aranan bir kişinin yeni fotoğraflarını yayınladı.

Manhattan'daki bir pansiyonun lobisinde gülümseyen maskesiz bir adamı gösteren görüntüler, saldırıdan bu yana dolaşımda olan fotoğraf ve video koleksiyonuna ekleniyor.