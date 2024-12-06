CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun"

ABD'de, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldüren maskeli saldırganın kullandığı 9 mm'lik mermilerde, “geciktir, inkar et, savun” gibi ifadeler yer aldığı açıklandı. Mesajların, avukatlar ve sigorta sektörü eleştirmenleri tarafından tazminat taleplerini ödemekten kaçınmak için kullanılan taktikleri tanımlamak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 1

ABD'de, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı takip ederek öldüren maskeli silahlı saldırganın yakalanması için yürütülen çalışmalara ilişlkin açıklama yapıldı.

Saldırganın olaydan önce yaptığı seyahatler ve olay yerinde bulunan mühimmatın üzerine karalanmış bir mesaj da dahil olmak üzere yeni ipuçları ortaya çıktı.

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CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 2

İki emniyet yetkilisi, saldırganın kullandığı mermilerin üzerinde sigorta sektörü eleştirmenleri tarafından kullanılan bir ifadeyi yansıtan “inkar et”, “savun” ve “ifade ver” kelimelerinin bulunduğunu açıkladı.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 3

Soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşma yetkisi olmayan ve Associated Press haber ajansına isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki yetkiliden birine göre, kelimeler kalıcı kalemle yazılmıştı.

Emniyet yetkililerinden biri, müfettişlerin ayrıca şüphelinin geçen ay Atlanta'dan kalkan bir otobüsle New York'a gitmiş olabileceğine inandıklarını söyledi.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 4

Yetkili, polis ve federal ajanların şüphelinin kimliğini tespit etmek amacıyla Greyhound'dan bilgi topladıklarını ve New York'a bileti Kasım ayı sonunda alıp almadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 5

Polis ayrıca Thompson'ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak sorgulanmak üzere aranan bir kişinin yeni fotoğraflarını yayınladı.

Manhattan'daki bir pansiyonun lobisinde gülümseyen maskesiz bir adamı gösteren görüntüler, saldırıdan bu yana dolaşımda olan fotoğraf ve video koleksiyonuna ekleniyor.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 6

ABD'nin en büyük sağlık sigortacılarından birinin başkanı olan Thompson, Çarşamba günü şehir merkezindeki otelinden caddenin karşısındaki Hilton'da düzenlenen şirketin yıllık yatırımcı konferansına doğru yürürken şafak vakti pusuya düşürülerek öldürüldü.

Cinayetin nedeni bilinmiyor, ancak New York polisi kanıtların hedefli bir saldırı olduğuna işaret ettiğini söylüyor.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 7

Olay yerinde bulunan 9 mm'lik mühimmatın üzerindeki mesajlar, avukatlar ve sigorta sektörü eleştirmenleri tarafından tazminat taleplerini ödemekten kaçınmak için kullanılan taktikleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan “geciktir, inkar et, savun” ifadesini taklit ediyor.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 8

Sigortacıların ödemeyi geciktirmesi, bir talebi reddetmesi ve ardından eylemlerini savunması anlamına geliyor.

UnitedHealthcare gibi sağlık sigortaları, talepleri reddettikleri veya bakıma erişimi zorlaştırdıkları için doktorların ve hastaların sık sık eleştiri hedefi haline geldi.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 9

Müfettişler ayrıca saldırganın kaçtığı yaya meydanında bir cep telefonu buldu.

Yakındaki bir çöp kutusunun içinde, saldırganın olaydan dakikalar önce bir su şişesi ve protein bar ambalajı da buldular.

Şehrin suç laboratuarı bu eşyaları DNA ve parmak izi için inceliyor.

CEO suikastinde mermilerdeki mesajlar: "Geciktir, inkar et, savun" - 10
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