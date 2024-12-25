CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi!

TÜM GÖZLER KAZAĞINDAYDI

26 yaşındaki Mangione, 23 Aralık tarihinde New York'ta, terör eylemi kapsamında birinci derece cinayet, terör eylemi kapsamında ikinci derece cinayet ve silahla ilgili bir dizi suç da dahil olmak üzere 11 suçlamayla karşı karşıya olduğu ilk duruşmaya katılmıştı.

Ancak tüm gözler, işlediği suçtan ziyade Mangione'nin bordo kazağına çevrilmiş gibi görünüyordu.