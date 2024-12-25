CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi!
ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in yöneticisi Brian Thompson, New York’ta silahlı saldırıda öldürüldü. Değeri 500 milyar doları geçen şirketin yöneticisini öldüren katil Luigi Mangione, dava sırasında giydiği kazakla gündem oldu. Genç adamın bordo kazağının stokları tükendi...
MODA FENOMENİ OLDU
UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, Manhattan'daki mahkeme salonundaki görünümünün ardından moda fenomeni haline geldi.