CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi!

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in yöneticisi Brian Thompson, New York’ta silahlı saldırıda öldürüldü. Değeri 500 milyar doları geçen şirketin yöneticisini öldüren katil Luigi Mangione, dava sırasında giydiği kazakla gündem oldu. Genç adamın bordo kazağının stokları tükendi...

CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi! - 1

MODA FENOMENİ OLDU

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, Manhattan'daki mahkeme salonundaki görünümünün ardından moda fenomeni haline geldi.

DÜNYA HABERLERİ

CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi! - 2

TÜM GÖZLER KAZAĞINDAYDI

26 yaşındaki Mangione, 23 Aralık tarihinde New York'ta, terör eylemi kapsamında birinci derece cinayet, terör eylemi kapsamında ikinci derece cinayet ve silahla ilgili bir dizi suç da dahil olmak üzere 11 suçlamayla karşı karşıya olduğu ilk duruşmaya katılmıştı. 

Ancak tüm gözler, işlediği suçtan ziyade Mangione'nin bordo kazağına çevrilmiş gibi görünüyordu.

CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi! - 3

Mangione, dava sırasında kazağın altına beyaz yakalı bir gömlek, açık gri bir pantolon ve turuncu ayakkabılar giymişti.

CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi! - 4

KAZAĞIN STOKLARI TÜKENDİ

Zanlıya hayranlık duyan bir grup hemen kazağın markasını ve değerini tespit etti. Kazağın artık stokta olmayan bordo rengi dışında 6 farklı rengi daha bulunuyor.

CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi! - 5

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Luigi Mangione'nin mahkemede giydiği kazağın stoklarının tükendiğine inanamıyorum." yorumunda bulundu.

CEO'yu öldüren katil kazağıyla ünlü oldu: Stokları tükendi! - 6
DAHA FAZLA GÖSTER