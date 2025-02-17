CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım”

Mangione'nin hukuk ekibi, gelişmeleri ve mesajları aktarmak için ona özel bir web sitesi kurmuştu. 26 yaşındaki zanlının son mesajı da bu web sitesinde yayınlandı.

Sitedeki açıklamada Mangione'nin şu ifadelerine de yer verildi: "Çoğu mektuba cevap vermem imkansız olsa da aldığım her mektubu okuduğumu bilmenizi isterim. Yazmak için zaman ayıran herkese tekrar teşekkür ederim. Gelecekte daha fazlasını okumayı dört gözle bekliyorum."