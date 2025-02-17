CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım”

UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın suikasta uğramasının ardından tutuklanan 26 yaşındaki Luigi Mangione, MDC Brooklyn Cezaevi’nden kamuoyuna gönderdiği ilk mesajında kendisine yazan destekçilerine teşekkür etti. Mangione, dünya çapında birçok kişiden mektup aldığını belirterek, bu desteklerin siyasi, ırksal ve sınıfsal sınırları aştığını ifade etti. Cezaevinde "idari tecrit" altında tutulan Mangione, mektuplarının kendisini derinden etkilediğini ve minnettarlığını dile getirdi.

CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım” - 1

ABD'de ünlü sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan 26 yaşındaki Luigi Mangione, cezaevinden kamuoyuna ilk mesajını iletti.

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CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım” - 2

"HERKESE MİNNETTARIM"

MDC Brooklyn Cezaevi'nde "idari tecrit" altında tutulan Mangione, kendisine yazan ve desteklerini ifade eden herkese minnettarlığını dile getirdi. Mangione, "Cezaevine ülkenin ve dünyanın dört bir yanından posta yağıyor. Bu destek, siyasi, ırksal ve hatta sınıfsal bölünmeleri açıkça aştı," ifadelerini kullandı.

CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım” - 3

Mangione'nin hukuk ekibi, gelişmeleri ve mesajları aktarmak için ona özel bir web sitesi kurmuştu. 26 yaşındaki zanlının son mesajı da bu web sitesinde yayınlandı.

Sitedeki açıklamada Mangione'nin şu ifadelerine de yer verildi: "Çoğu mektuba cevap vermem imkansız olsa da aldığım her mektubu okuduğumu bilmenizi isterim. Yazmak için zaman ayıran herkese tekrar teşekkür ederim. Gelecekte daha fazlasını okumayı dört gözle bekliyorum."

CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım” - 4

"KİTAP GÖNDERMEYİ BIRAKIN"

Hukuk ekibi ayrıca, destekçilerden Mangione'ye kitap göndermeyi bırakmalarını da istedi. Sitedeki ilgili bir notta, "Mangione çok minnettar, ancak geçici bir süreliğine daha fazla kitap göndermemenizi rica ediyor. Zaten çok sayıda kitap aldı" diye yazıldı.

CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım” - 5

Mangione, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın öldürülmesinde rolü olmadığını iddia ediyor. Hukuki savunması için yaklaşık 400 bin dolarlık bağış kabul etmişti.

CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım” - 6

Aralık ayında Pensilvanya'daki bir McDonald's'ta fark edilerek yakalanan Mangione'nin üzerinde bir silah ve polisin Thompson'ın öldürülmesi için "motivasyon" olarak gösterdiğini söylediği üç sayfalık el yazısı bir belge bulunmuştu.

Mangione, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra cinayet ve başka dört ayrı suçla itham edilmiş, mahkemeye çıkmak üzere New York'a iade edilmişti.

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