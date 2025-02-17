CEO'yu öldüren Luigi Mangione'den ilk mesaj: “Destekçilerime minnettarım”
UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın suikasta uğramasının ardından tutuklanan 26 yaşındaki Luigi Mangione, MDC Brooklyn Cezaevi’nden kamuoyuna gönderdiği ilk mesajında kendisine yazan destekçilerine teşekkür etti. Mangione, dünya çapında birçok kişiden mektup aldığını belirterek, bu desteklerin siyasi, ırksal ve sınıfsal sınırları aştığını ifade etti. Cezaevinde "idari tecrit" altında tutulan Mangione, mektuplarının kendisini derinden etkilediğini ve minnettarlığını dile getirdi.
ABD'de ünlü sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan 26 yaşındaki Luigi Mangione, cezaevinden kamuoyuna ilk mesajını iletti.