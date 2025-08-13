Cep telefonuna kadar her şey o madene muhtaç: Kölelik ve kıymetli madenlerin görünmeyen yüzü
Cep telefonlarından bilgisayarlara kadar elektronik aletlerin en önemli parçalarının üretildiği Koltan madenlerine yakından bakalım. Derinliği 15 metreyi bulan madenlerde çocuk işçiler 12 saatlik vardiyalarla çalışıyor, elle üretim yapılıyor. Bu maden yılda sadece 2 bin ton üretiliyor, insan sinirlerini bile bağlamada olumlu sonuç veriyor.
ÇATIŞMALARIN EN DEĞERLİ GANİMETİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Rubaya kasabasında, M23 isyancılarının denetiminde binlerce işçi koltan madenlerinde çalışıyor.
Cep telefonlardan uçak motorlarına kadar birçok teknolojide kullanılan tantaluma dönüştürülen bu mineral, kilogramı 300 doları aşan fiyatıyla küresel talebin merkezinde.