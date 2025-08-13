Cep telefonuna kadar her şey o madene muhtaç: Kölelik ve kıymetli madenlerin görünmeyen yüzü

ABD'Lİ YATIRIMCILARIN İLGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış anlaşmasını destekleme çabaları kapsamında, Amerikalı girişimciler de Rubaya’nın koltanına ilgi gösteriyor.

Teksaslı yatırımcı Gentry Beach, Rubaya madeninde çoğunluk hissesi karşılığında KDC hükümetine yüzde 30 pay bırakacak bir anlaşma önerdi.

KDC’nin resmi madencilik sektörü halen Çinli şirketlerin hakimiyetinde olsa da, bölgede kobalt, altın, bakır, lityum ve elmas gibi zengin rezervler bulunuyor.

Koltan madeninden elde edilen cevherlerin, büyük kısmı, akıllı telefonların ve diğer talep gören elektronik cihazların temel bir bileşeni olan elektronik kapasitörlerin üretiminde kullanılıyor.

Tantal son derece esnek ve ince bir tel haline getirilebilir. İnsan vücudunda bağışıklık tepkisine neden olmadığı için cerrahi aletlerde, kemik yerine, kopmuş sinirleri bağlamak için ve kasları bağlayıcı madde olarak da kullanılıyor.