Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı!

Ukrayna İstihbaratı tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre, yılbaşı gecesinde cephedeki Kuzey Kore askerleri sarhoş oldu. Sürekli Rus ordusunun propagandasına maruz kalan Kuzey Kore birlikleri, bilmedikleri bir arazide yabancı oldukları ordu geleneklerine uyum sağlamaya çalışırken yıpranıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un baskıcı rejiminin ardından askerlerin, adaptasyon sürecinde zorlandığı tahmin ediliyor.

Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı! - 1

YILBAŞI GECESİNDE SARHOŞ OLDULAR

Rus ordusu, Kursk bölgesinde Kuzey Kore birliklerinin desteğiyle Ukrayna'ya karşı savaşmaya devam ediyor.

Ukrayna İstihbaratı'na göre, Kuzey Kore askerleri yılbaşı gecesinde sarhoş oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı! - 2

"ALKOL VAKALARI KAYDEDİLDİ"

İstihbarat raporunda, "Yılbaşı gecesi, çatışma operasyonlarına katılanlar da dahil olmak üzere Kuzey Kore askerleri arasında alkol kötüye kullanımı vakaları kaydedildi." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un baskıcı rejiminin ardından bilmedikleri topraklarda savaşa dahil olan birliklerin, adaptasyon sürecinde zorlandığı tahmin ediliyor.

Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı! - 3

KUZEY KORE ASKERLERİ ÖN CEPHEYE SÜRÜLÜYOR

Kuzey Kore personeli arasında önemli kayıplar yaşamaya devam ediyor.

Kayıpları telafi etmek ve pozisyonlarını güçlendirmek için Rus komutanlar ön cepheye yeni Kuzey Koreli askerler konuşlandırıyor. 

Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı! - 4

KAYIPLAR KONUSUNDA YALAN SÖYLENİYOR

Aynı zamanda askeri komutanlar, Kuzey Kore askerlerinin gerçek kayıpları konusunda üst komutaya verdikleri raporlarda yalan söylüyorlar.

Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı! - 5

RUS PROPAGANDASI ALTINDALAR

İstihbarat raporunda ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin moralinin düştüğü de aktarıldı.

Askerler, sürekli olarak Kuzey Kore ordusunun Ukrayna'ya karşı savaşta katılımının büyük önemi hakkında Rus propagandasıyla karşılaşıyor.

Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı! - 6

"SAVAŞTA ETKİLERİ SINIRLI"

Kuzey Kore birliklerinin çatışmalara katılımının çok etkili olmadığı ve önemli kayıplar verildiği iddia ediyor.

Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı! - 7
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