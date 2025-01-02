Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı!
Ukrayna İstihbaratı tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre, yılbaşı gecesinde cephedeki Kuzey Kore askerleri sarhoş oldu. Sürekli Rus ordusunun propagandasına maruz kalan Kuzey Kore birlikleri, bilmedikleri bir arazide yabancı oldukları ordu geleneklerine uyum sağlamaya çalışırken yıpranıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un baskıcı rejiminin ardından askerlerin, adaptasyon sürecinde zorlandığı tahmin ediliyor.
YILBAŞI GECESİNDE SARHOŞ OLDULAR
Rus ordusu, Kursk bölgesinde Kuzey Kore birliklerinin desteğiyle Ukrayna'ya karşı savaşmaya devam ediyor.
Ukrayna İstihbaratı'na göre, Kuzey Kore askerleri yılbaşı gecesinde sarhoş oldu.