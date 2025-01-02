Cephede savaş sarhoşluğu: Kuzey Kore askerleri içkiyi fazla kaçırdı!

"ALKOL VAKALARI KAYDEDİLDİ"

İstihbarat raporunda, "Yılbaşı gecesi, çatışma operasyonlarına katılanlar da dahil olmak üzere Kuzey Kore askerleri arasında alkol kötüye kullanımı vakaları kaydedildi." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un baskıcı rejiminin ardından bilmedikleri topraklarda savaşa dahil olan birliklerin, adaptasyon sürecinde zorlandığı tahmin ediliyor.