Çernobil faciasından 36 yıl sonra: Hayvanlar mutasyona uğrayarak siyah renkte doğmaya başladı

Kurbağalar da dahil olmak üzere birçok organizmada koyu veya siyah renklenmeden melaninin sorumlu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, melaninin zararlı güneş ışınlarından iyonlaştırıcı radyasyona kadar farklı radyasyon türlerinin neden olduğu hasardan koruduğunu biliyoruz” diye konuştu.