Çernobil, Karadeniz saldırıları, toprak krizi: Ukrayna savaşında bilinmesi gerekenler

ABD ve Ukrayna heyetleri, Miami'de üç günlük görüşmeleri tamamladı. Toplantılar toprak tartışması ve ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantileri üzerine odaklandı.

Bu arada Çin ve Rusya, Rus topraklarında ortak füze tatbikatlarının üçüncüsünü düzenledi.

Amerikan Axios haber ajansına konuşan kaynaklar, Rusya'nın Donbass'tan Ukrayna'nın çekilmesini talep etmesi nedeniyle, toprak üzerine yapılan tartışmaların “zorlu” geçtiğini söyledi. Moskova, Donbass'ın yaklaşık yüzde 85'ini kontrol ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, toprakları Rusya'ya bırakmayı reddediyor.

Geçtiğimiz günlerde India Today'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ya bu toprakları zorla kurtarırız ya da Ukrayna birlikleri bu toprakları terk eder" demişti. Putin, Donbas'ı oluşturan Donetsk ve Luhansk şehirlerinin önemini yıllardır vurguluyor. Bu bölgeler tarihsel olarak Rusya ve Sovyet mirasına bağlı ancak hukuken Ukrayna'ya ait.