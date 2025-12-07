Çernobil, Karadeniz saldırıları, toprak krizi: Ukrayna savaşında bilinmesi gerekenler
07.12.2025 12:33
Derya Doğan
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için görüşmeler sürerken Karadeniz'deki gemi saldırıları hâlâ gündemde. Çernobil reaktöründeki hasar ise Ukrayna'da endişe yaratıyor.
DONBASS'TA TOPRAK KRİZİ
ABD ve Ukrayna heyetleri, Miami'de üç günlük görüşmeleri tamamladı. Toplantılar toprak tartışması ve ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantileri üzerine odaklandı.
Bu arada Çin ve Rusya, Rus topraklarında ortak füze tatbikatlarının üçüncüsünü düzenledi.
Amerikan Axios haber ajansına konuşan kaynaklar, Rusya'nın Donbass'tan Ukrayna'nın çekilmesini talep etmesi nedeniyle, toprak üzerine yapılan tartışmaların “zorlu” geçtiğini söyledi. Moskova, Donbass'ın yaklaşık yüzde 85'ini kontrol ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, toprakları Rusya'ya bırakmayı reddediyor.
Geçtiğimiz günlerde India Today'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ya bu toprakları zorla kurtarırız ya da Ukrayna birlikleri bu toprakları terk eder" demişti. Putin, Donbas'ı oluşturan Donetsk ve Luhansk şehirlerinin önemini yıllardır vurguluyor. Bu bölgeler tarihsel olarak Rusya ve Sovyet mirasına bağlı ancak hukuken Ukrayna'ya ait.
KREMENÇUK'A 650 DRONE, 54 FÜZE
ABD'de kritik görüşmeler devam ederken Rus güçleri Ukrayna'ya geniş çaplı saldırılar düzenledi. Kremençuk kentine yönelik bombardımanda altyapı hedef alındı ve elektrik ile su kesintileri yaşandı.
Dnipro Nehri üzerinde yer alan Kremençuk kenti, Ukrayna'nın en büyük petrol rafinerilerinden birine ev sahipliği yapan büyük bir endüstri merkezi. 2022 yılında buradaki bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya'nın en az 650 drone ve 51 füze kullandığı gece saldırılarında Ukrayna sınırı yakınlarında, Polonya'nın doğusunda da hava sirenleri çaldı. Kiev bölgesinde en az üç kişi yaralandı.
Rusya ise 77 drone'u imha ettiğini açıkladı. Hava kuvvetleri, Ukrayna drone'larının yedi Rus bölgesi üzerinde düşürüldüğünü açıkladı.
ÇERNOBİL'DE SON DURUM
Şubat ayında drone saldırısıyla vurulan Ukrayna'daki Çernobil nükleer reaktörünün koruyucu kalkanı, artık radyasyonu engelleme konusunda temel fonksiyonunu yerine getiremiyor. Açıklama Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından yapıldı.
Şubattaki drone saldırısı, reaktörün yeni güvenli kapağında delik açmıştı ve bu saldırı 1 milyar 500 milyon euro'ya mal olmuştu. Ajansın incelemesi sonucu, çelik kaplama üzerindeki yapının, drone saldırısının etkisiyle aşındığı ortaya çıktı.
Çernobil'deki 110 metre yüksekliğindeki çelik yapı, 14 Şubat'ta vurulmuştu. Radar tarafından tespit edilemeyecek seviyede uçan bir insansız hava aracının neden olduğu sonucuna varılan saldırı, dış çatıda 15 metrekarelik bir delik açtı. Ayrıca, yapının iç kaplamasında çıkan yangın iki haftadan fazla bir sürede ancak söndürülebildi.
KARADENİZ'DEKİ GEMİ SALDIRILARI
Bu arada Karadeniz'deki gemi saldırılarına ilişkin tartışmalar da sürüyor.
Bulgaristan denizcilik yetkilileri, dün Ahtapol Limanı'na çekilen Kairos tankerinin mürettebatını tahliye etti. Teknenin Bulgar sularına çekilmesine tepki gösteren Bulgaristan Denizcilik Ajansı'ndan Rumen Nikolov, duruma ilişkin diplomatik kanalların kurulması gerektiğini söyledi.
28 Kasım'da Rusya ait Virat ve Kairos isimli Gambia bayraklı iki gemi Karadeniz'de, Türk sularında saldırıya uğramıştı. İnsansız deniz araçlarıyla yapılan bu saldırıları Ukrayna üstlenmişti.
2 Aralık'ta da Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşıdığı belirtilen bir tanker yine insansız deniz aracı tarafından vurulmuştu.
Rusya'nın "gölge filosu"na ait bu tankerler, Batı yaptırımlarına rağmen Rus petrolünü ihraç etmeye devam ettiği gerekçesiyle hedefte.