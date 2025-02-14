Çernobil nerede? Çernobil
Nükleer Santrali nerede? Çernobi felaketinde yaşananlar
Çernobil'in konumu ve hangi ülkede bulunduğu soruları gündemdeki haberler nedeniyle merak ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurdu Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi. Peki, Çernobil nerede? Nükleer Santrali nerede?
Çernobil Nükleer Santrali, Ukrayna, Kiev şehrine 130 km uzaklıkta bulunan ve RMBK-1000 tipi 4 nükleer reaktöre sahip bir santraldir.1986 yılında dünyanın en büyük nükleer felaketine sahne olan bu santral, dört reaktörüyle faaliyet gösteriyordu. O tarihlerde gerçekleşen felakette, Reaktör 4'te meydana gelen patlama büyük çevresel hasara yol açtı ve geniş bir alanı etkileyerek çevreye radyoaktif maddelerin yayılmasına neden oldu. Bu felaketten sonra santral çevresinde büyük bir "izolasyon bölgesi" oluşturulmuş ve bu alan, hala tehlikeli seviyede radyoaktif maddeler barındırmaktadır.