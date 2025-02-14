Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırının yangına yol açtığını açıkladı. Zelenski saldırının yüksek patlayıcı başlığa sahip bir Rus savaş dronu tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. ve Rusya "Dünyayı radyasyondan koruyan kapağı vurdu” dedi. Santraldeki radyasyon seviyesinde artış olmadığı bildirildi. Çernobil'e yönelik saldırı hakkında Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, “Nükleer altyapıya, nükleer enerji tesislerine saldırmaktan söz edilemez" denildi.

Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece, yüksek patlayıcı başlığa sahip bir Rus saldırı dronu, Çernobil Nükleer Santralinin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan kapağı vurdu” dedi.

Zelenski, ilk değerlendirmelerin ardından saldırının sığınağa önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.

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Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi - 2

ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ukrayna lideri, Rus İHA'sının saldırısında santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan kabuğun hasar gördüğünü bildirdi.

Saldırının yangına neden olduğunu ancak daha yangının söndürüldüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından paylaşılan video görüntüleri, çarpma anını ve meydana gelen hasarı gösteriyor.

Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi - 3

RADYASYON SEVİYESİ ARTMADI

Radyasyon seviyelerinin bu sabah itibarıyla artmadığını da belirtti.

Zelenski, Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bölgede bir “patlama” olduğunu bildirdi ve “İçeride ve dışarıda radyasyon seviyeleri normal ve sabit” dedi.

Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi - 4

ÇERNOBİL FELAKETİNİN ARDINDAN İNŞA EDİLMİŞTİ

1986 yılında Çernobil'deki bir reaktör, hatalı bir güvenlik testi sırasında patlamış ve Avrupa'nın büyük bir bölümüne radyasyon bulutları gönderen ve on binlerce insanı tahliyeye zorlayan dünyanın en kötü nükleer kazasıyla sonuçlanmıştı.

Bunun ardından radyasyonu kontrol altına almak için reaktörün üzerine lahit adı verilen devasa bir beton ve çelik örtü inşa edildi.

Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi - 5

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya, saldırının kendileri ile alakası olmadığını belirterek saldırıyı yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Kiev'in bir başka uydurması ve provokasyonundan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin sevdiği ve yapmaktan vazgeçmediği bir şey" açıklamasında bulundu.

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