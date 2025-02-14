Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi

ÇERNOBİL FELAKETİNİN ARDINDAN İNŞA EDİLMİŞTİ

1986 yılında Çernobil'deki bir reaktör, hatalı bir güvenlik testi sırasında patlamış ve Avrupa'nın büyük bir bölümüne radyasyon bulutları gönderen ve on binlerce insanı tahliyeye zorlayan dünyanın en kötü nükleer kazasıyla sonuçlanmıştı.

Bunun ardından radyasyonu kontrol altına almak için reaktörün üzerine lahit adı verilen devasa bir beton ve çelik örtü inşa edildi.