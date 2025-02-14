Çernobil Nükleer Santrali'ne korkutan saldırı: Rusya'dan ilk açıklama geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırının yangına yol açtığını açıkladı. Zelenski saldırının yüksek patlayıcı başlığa sahip bir Rus savaş dronu tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. ve Rusya "Dünyayı radyasyondan koruyan kapağı vurdu” dedi. Santraldeki radyasyon seviyesinde artış olmadığı bildirildi. Çernobil'e yönelik saldırı hakkında Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, “Nükleer altyapıya, nükleer enerji tesislerine saldırmaktan söz edilemez" denildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece, yüksek patlayıcı başlığa sahip bir Rus saldırı dronu, Çernobil Nükleer Santralinin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan kapağı vurdu” dedi.
Zelenski, ilk değerlendirmelerin ardından saldırının sığınağa önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.SALDIRININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN