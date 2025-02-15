Çernobil saldırısı ne kadar tehlikeli olabilir? Radyoaktif salınımı kapıda mı?

TEHLİKENİN BOYUTU NEDİR?

Ukrayna lideri Zelenski, bir Rus insansız hava aracının Çernobil'in 4 numaralı reaktörünün kalıntılarını örten kabuğa çarptığını söyledi. Bu, 26 Nisan 1986'da patlayan ve Avrupa'nın büyük bir kısmına radyoaktif serpinti yayan aynı reaktör.

2019 yılında inşa edilen 2 milyar avroluk yapı, patlayan reaktörden geriye kalanların üzerine inşa edilen orijinal beton sığınağı çevreledi.

Metalden yapılan ve patlayan reaktörden herhangi bir radyoaktif salınımı önlemek üzere tasarlanan dış kabuk, reaktörü her türlü dış tehlikeden korumayı amaçlıyor.

Uzmanlar insansız hava aracının, çok daha ağır bir darbeye dayanabilen orijinal beton barınağın bütünlüğünü tehdit etmediğini bildirdi.

Çernobil'deki diğer üç nükleer reaktör, uzun zaman önce kapatıldı, ancak santralde kullanılmış yakıt ve kirlenmiş ekipmanlar sökülmeyi bekliyor.