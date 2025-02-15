Çernobil saldırısı ne kadar tehlikeli olabilir? Radyoaktif salınımı kapıda mı?
Dünyanın en büyük nükleer felaketinin yasşandığı Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktörü saldırıya uğradı. Rusya ve Ukrayna saldırı için birbirlerini suçlarken, nükleer endişeler arttı. Vurulan reaktör, 26 Nisan 1986'da patlayan ve Avrupa'nın büyük bir kısmına radyoaktif serpinti yayan aynı reaktör. Peki son saldırı, Çernobil’i nasıl etkileyecek? Dünya hangi tehlikelerle karşı karşıya?
Ukrayna'nın “nükleer hayaletleri” dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı Çernobil'e yönelik dün gerçekleşen saldırının ardından yeniden gündeme geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yapığı açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali’nin koruyucu dış kabuğuna savaş başlığı taşıyan bir Rus insansız hava aracının isabet ettiğini duyurdu.
Rusya saldırıyı reddetti ve Ukrayna'yı sahte bayrak saldırısı düzenlemekle suçladı.
Birleşmiş Milletler'in nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) göre saldırı, santralin iç koruma kabuğunu delmedi ve radyasyon seviyeleri artmadı.