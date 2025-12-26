Çernobil’de yeni tehlike. Delinen koruma kalkanını onarmak yıllar alacak

Şubat ayında Rusya’ya ait bir drone, santral kalıntılarını örten iki radyasyon kalkanının dıştaki kısmında büyük bir delik açtı. Delinen kısım, 1986 kazasının ardından aceleyle inşa edilen çelik-beton yapı için modern ve yüksek teknolojili bir dış kalkan işlevi görüyor.

Aradan geçen on aya rağmen onarım çalışmaları sürüyor. Santral Müdürü Sergiy Tarakanov, AFP’ye dış kubbenin temel güvenlik işlevlerini yeniden kazanmasının üç ila dört yılı bulabileceğini söyledi.