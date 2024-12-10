Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular!

KAN ÖRNEKLERİ TOPLANDI

Bilim insanları, Çernobil'de yaşayan 116 sokak köpeğinden kan örnekleri topladı ve çevredeki diğer köpeklerden genetik olarak ayrılan iki farklı popülasyon buldu.

Bu durum, köpeklerin bu toksik ortama uzun süreli maruz kalmaya dayanacak şekilde adapte olma ve çorak arazide gelişmeye devam etme nedenini açıklıyor.