Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular!
Ukrayna, 1986 yılında tarihte çevreye en fazla nükleer radyasyonun salınmasına neden olan bir felakete sahne oldu. Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza, büyük miktarlarda radyoaktif maddenin birikmesiyle sonuçlandı. İnsanlar tahliye edildi ancak hayvanlar burada kalmaya devam etti. Felaketten 36 yıl sonra, bu hayvanların yüksek miktarda radyasyon nedeniyle mutasyona uğradığı görüldü. Mutasyona uğrayan hayvanlardan biri de insanın en iyi dostu köpekler oldu. Çevre koşullarına mecburen uyum sağlayan köpekler, süper güç geliştirdi.
KÖPEKLERİN SÜPER GÜCÜ
Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı bölgenin yakınlarında yaşayan köpekler, mutasyona uğrayarak yeni bir süper güce kavuştu.
Değişime uğrayan köpekler radyasyona, ağır metallere ve kirliliğe karşı bağışıklık kazandı.