Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular!

Ukrayna, 1986 yılında tarihte çevreye en fazla nükleer radyasyonun salınmasına neden olan bir felakete sahne oldu. Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza, büyük miktarlarda radyoaktif maddenin birikmesiyle sonuçlandı. İnsanlar tahliye edildi ancak hayvanlar burada kalmaya devam etti. Felaketten 36 yıl sonra, bu hayvanların yüksek miktarda radyasyon nedeniyle mutasyona uğradığı görüldü. Mutasyona uğrayan hayvanlardan biri de insanın en iyi dostu köpekler oldu. Çevre koşullarına mecburen uyum sağlayan köpekler, süper güç geliştirdi.

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 1

KÖPEKLERİN SÜPER GÜCÜ

Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı bölgenin yakınlarında yaşayan köpekler, mutasyona uğrayarak yeni bir süper güce kavuştu.

Değişime uğrayan köpekler radyasyona, ağır metallere ve kirliliğe karşı bağışıklık kazandı. 

DÜNYA HABERLERİ

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 2

KAN ÖRNEKLERİ TOPLANDI

Bilim insanları, Çernobil'de yaşayan 116 sokak köpeğinden kan örnekleri topladı ve çevredeki diğer köpeklerden genetik olarak ayrılan iki farklı popülasyon buldu.

Bu durum, köpeklerin bu toksik ortama uzun süreli maruz kalmaya dayanacak şekilde adapte olma ve çorak arazide gelişmeye devam etme nedenini açıklıyor.

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 3

ÇERNOBİL'DE 900 KÖPEK YAŞIYOR

Yaşam alanlarını kirleten veya yok eden felaketler, yaban hayatını olumsuz çevresel değişikliklere uyum sağlamaya zorlayabilir.

Çernobil'de yaklaşık 900 köpeğin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bunların birçoğunun Çernobil sakinlerinin toplu tahliyesi sonrasında geride bırakılan evcil hayvanların torunları olduğu tahmin ediliyor.

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 4

Çernobil Nükleer Santrali civarında yakalanan 116 "yarı vahşi" köpekten kan örnekleri topladı.

Bu örnekleri inceleyen bilim insanları, "Bir şekilde, iki küçük köpek popülasyonu o son derece zehirli ortamda hayatta kalmayı başardı" açıklamasında bulundu.

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 5

Köpeklerin radyasyon ile kirlenmiş çevrelerinin, nesilden nesile aktarılan genetik mutasyonlar geliştirmelerine neden olduğu ortaya çıktı.

Köpeklerin genetik süper güçlerini nasıl geliştirdiklerini anlamak, insanların da benzer ortamlara nasıl adapte olacağını çözümlemek açısından  faydalı olabilir.

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 6

DİĞER HAYVANLAR DA MUTASYON GEÇİRDİ

Bu başıboş hayvanlar, genetik süper güçler geliştirdiği tespit edilen tek Çernobil hayvanları değil.

Araştırmacılar, felaketten 36 yıl sonra mutasyona uğramış kurbağaların daha koyu renkli cildininin Çernobil bölgesinde hayatta kalmalarına yardımcı olabileceğini düşündüklerini açıkladı. 

Ocak ayında bir başka araştırmacı grubu, bu toksik ortamda yaşayan mutant kurtların kansere yol açan radyasyona karşı benzersiz bir şekilde dayanıklı olduğunu gösteren bulgular bulmuştu.

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 7

ÇERNOBİL FELAKETİ

Çernobil felaketi, 1986 yılında Ukrayna'nın kuzeyinde meydana gelen bir nükleer santral kazasıydı.

Bir nükleer santralin reaktörlerinden birinin patlamasıyla insanlık tarihindeki en büyük radyoaktif maddenin çevreye salınmasına yol açan kaza yaşandı.

Çernobil'deki köpekler mutasyona uğradı: Süper güce kavuştular! - 8

Trajik olayın ardından, aşırı radyasyon seviyelerinden kaçınmak için insanlar Çernobil ve çevresindeki bölgelerden tahliye edildi.

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