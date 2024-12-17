Çernobil’in süper mantarı: Uzayda hayat kurtarabilir!

UZAY GÖREVLERİNDE KULLANILABİLİR Mİ?

Bilim insanları, C. sphaerospermum’un radyasyonu emme yeteneğini uzay görevlerinde radyasyon kalkanı olarak kullanmayı hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılan bir araştırmada, mantarın radyasyonun yüzde 84’ünü bloke ettiği tespit edildi. Bu, özellikle Mars gibi yoğun radyasyon ortamlarında astronotları korumak için umut verici bir buluş olabilir.