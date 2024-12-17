Çernobil’in süper mantarı: Uzayda hayat kurtarabilir!
Nisan 1986'da Ukrayna, tarihte çevreye en büyük miktarda nükleer radyasyonun salınmasına neden olan büyük bir felakete sahne oldu. Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza, büyük miktarlarda radyoaktif maddenin Ukrayna ve çevresinde birikmesiyle sonuçlandı. Patlama nedeniyle 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi çeşitli hastalıklardan etkilendi. Ancak Çernobil felaketinden sonra ortaya çıkan Cladosporium sphaerospermum adlı mantar, radyasyonla beslenerek hayatta kalmayı başardı. Uzmanlar, bu "süper mantar"ın derin uzay görevlerinden radyoaktif alanların
Dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın üzerinden 38 yıl geçti. Olay nedeniyle yüz binlerce insan tahliye edildi ve 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.