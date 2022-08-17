Cesedi uçağının 50 kilometre ötesinde bulunan genç pilotun sır ölümü aydınlanıyor: Özür diledi ve atladı

Haberler - ntv.com.tr 17.08.2022 - 14:45
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yayımlanan bir ön rapora göre, Kuzey Carolina'da küçük bir uçaktan atlayarak hayatını kaybeden bir yardımcı pilotun ölüme dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Raporda, uçağın adı açıklanmayan sorumlu pilotunun federal müfettişlere,yardımcı pilotu olan 23 yaşındaki Charles Hew Crooks'un, acil iniş için başka bir havaalanına yönlendirildikten birkaç dakika sonra "sert iniş yaptığı için gözle görülür şekilde üzüldüğünü" söylediği belirtildi.
İfadesine başvurulan pilot ayrıca, başarısız iniş girişimi sırasında kontrolde olan Crooks’un hasta olduğunu öne sürerek, uçağın yan kokpit penceresini bin metre yükseklikte açtığını söyledi.
Bununla birlikte raporda, Crooks'un “koltuğundan kalktığı, kulaklığını çıkardığı, özür dilediği ve kıç rampa kapısından uçağı havada hareket halindeyken” terk ettiği belirtildi.
Söz konusu olay, 29 Temmuz'da Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 50 kilometre güneyinde meydana geldi. Crooks'un uçaktan atlarken paraşütü yoktu ve cesedi Fuquay-Varina kasabasındaki bir arka bahçede bulundu.
Daily Mail’de yer alan haberde, sorumlu pilot ve Crooks’un aynı gün, olay öncesinde Raeford West Havalimanı dışında paraşütle atlama uçuşları yaptığı belirtildi. Ancak, başarılı iki uçuş yapan pilotların ,üçüncü denemelerinde havalimanına başarısız bir inme girişimi yaptığı aktarıldı.
Ayrıca, pas geçme manevrası yapan uçağın sağ iniş takımlarının piste sürtüp hasar gördüğü bildirildi. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun raporunda belirttiğine göre, uçağın gövdesinde de ciddi hasar oluştu.
Uçağın sorumlu pilotu tekrar havalandıktan sonra uçuş kontrollerini üstlendi ve yardımcı pilotu Crooks'a 'acil durum' ilan edip iniş için Raleigh-Durham Uluslararası Havaalanı'na (RDU) yönlendirme talebinde bulunmasını söyledi.
Pilot, müfettişlere, Crooks'un 'yaklaşım ve acil durum brifinglerini yürüttükten sonra yaklaşık 20 dakika sonra RDU'ya yönlendirildikdiklerini' açıkladı.
Ancak, sorumlu pilot ve hava trafik kontrolü arasındaki 40 dakikalık görüşmede, garip bir Crooks'un uçaktan düştüğüne dair herhangi bir söz veya ipucunun yer almaması dikkat çekti.
Rapora göre ses kayıtlarında, sorumlu pilotun "Acil durum, sağ tekerleğimizi kaybettik Raleigh'e ilerlemek ve oraya iniş yapmak istiyoruz. Uçakta iki kişi var. Önümüzdeki dört saat yetecek kadar yakıtımız var” dediği duyuldu. Hava Trafik kontrolü ise, 'Raleigh-Durham Havaalanı mı yoksa Raleigh-General mi? Raeford West'e inmeyi denediniz mi? Tekerlek hala havadayken mi düştü?'” şeklinde yanıt verdi.
Crooks’un babası ise yerel kaynaklara vverdiğini röportajlarda oğlunun uçaktan atladığına inanmadığını ve uçmanın onun 'yaşam boyu hayali' olduğunu söyledi. Ayrıca, Crooks’un her koşulda uçma sertifikasına sahip eski bir uçuş eğitmeni olduğunu ifade edildi.
Diğer taraftan, uçağın sahibi olan Colorado merkezli Rampart Aviation, Crooks’un ölümü e ilişkin yorum yapmayı reddetti. 1983 yılında İspanya'da üretilen CASA C-212 Aviocar adlı 10 kişilik uçağın, olay sırasında ticari uçuş yapmadığı açıklandı.