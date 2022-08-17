Cesedi uçağının 50 kilometre ötesinde bulunan genç pilotun sır ölümü aydınlanıyor: Özür diledi ve atladı

Rapora göre ses kayıtlarında, sorumlu pilotun "Acil durum, sağ tekerleğimizi kaybettik Raleigh'e ilerlemek ve oraya iniş yapmak istiyoruz. Uçakta iki kişi var. Önümüzdeki dört saat yetecek kadar yakıtımız var” dediği duyuldu. Hava Trafik kontrolü ise, 'Raleigh-Durham Havaalanı mı yoksa Raleigh-General mi? Raeford West'e inmeyi denediniz mi? Tekerlek hala havadayken mi düştü?'” şeklinde yanıt verdi.