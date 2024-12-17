Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı Muaz Mustafa, Şam'ın dışındaki bir toplu mezarda en az 100 bin kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Mustafa, mezarları kazmaya zorlanan buldozer sürücülerinin birçok kez emir üzerine, cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla kapattıklarını söyledi.

Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 1

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından çok sayıda toplu mezarda arama çalışmaları başladı.

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı Muaz Mustafa, Şam'ın dışındaki bir toplu mezarda devrik başkan Esad'ın eski hükümeti tarafından öldürülen en az 100 bin kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

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Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 2

"MUHAFAZAKÂR BİR TAHMİN

Şam'dan Reuters'a telefonla konuşan Mustafa, başkentin 40 kilometre kuzeyindeki el Kuteyfe'deki alanın yıllar içinde tespit ettiği beş toplu mezardan biri olduğunu söyledi.

Mustafa, bölgede gömülü ceset sayısı için “en ihtiyatlı tahmin yüz bin” dedi ve “Bu çok, çok aşırı derecede, neredeyse haksız yere muhafazakâr bir tahmin” diye ekledi.

Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 3

ABD VE İNGİLİZ VATANDAŞLARI DA VAR

Beş alandan daha fazla toplu mezar olduğundan emin olduğunu söyleyen Mustafa, Suriyelilerin yanı sıra ABD ve İngiliz vatandaşları ile diğer yabancıların da kurban olduğunu dile getirdi. 

Esad'ın yönetimine karşı yapılan protestoları bastırmasının geniş çaplı bir iç savaşa dönüştüğü 2011 yılından bu yana yüz binlerce Suriyelinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 4

YRGISIZ İNFAZLAR REJİMİ

Esad ve kendisinden önce devlet başkanı olan ve 2000 yılında ölen babası Hafız, Suriyeliler, hak grupları ve diğer hükümetler tarafından ülkenin kötü şöhretli hapishane sistemi içinde toplu infazlar da dahil olmak üzere yargısız infazlarla suçlanıyor.

Esad, defalarca hükümetinin insan hakları ihlalleri yaptığını reddetti ve muhaliflerini aşırılık yanlısı olarak nitelendirdi.

Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 5

İNGİLİZ BASININA ANLATTI

Mustafa, Esad'ın Rusya'ya uçması ve hükümetinin, ailesinin 50 yılı aşkın demir yumruklu yönetimini sona erdiren isyancıların yıldırım saldırısı karşısında çökmesinin ardından Suriye'ye gitti.

Kuteyfe'de bulunduğu iddia edilen toplu mezarla ilgili bir haber için İngiliz Channel 4 News kanalının kendisiyle yaptığı röportajın ardından Reuters'a konuştu.

Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 6

CESETLER SOĞUTUCULU TRAKTÖRLERLE TAŞINDI

Suriye hava kuvvetlerinin istihbarat şubesinin “cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden farklı istihbarat şubelerine götürülmesinden ve ardından toplu mezarlara gönderilmesinden sorumlu olduğunu” söyledi.

Cenazeler ayrıca Şam Belediyesi Cenaze Bürosu personeli tarafından soğutuculu traktör römorklarından indirilerek alana taşındı.

Mustafa, “Bu toplu mezarlarda çalışan ve kendi başlarına Suriye'den kaçan ya da kaçmalarına yardım ettiğimiz kişilerle konuşabildik” dedi.

Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 7

SIĞDIRMAK İÇİN EZMİŞLER

Grubunun, mezarları kazmaya zorlanan buldozer sürücüleriyle konuştuğunu ve “birçok kez emir üzerine, cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla kapattıklarını” anlattı.

Mustafa, mezar alanlarının güvenliksiz olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve soruşturmalar için kanıtların korunması gerektiğini söyledi.

Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi - 8
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