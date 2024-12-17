Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi

ABD VE İNGİLİZ VATANDAŞLARI DA VAR

Beş alandan daha fazla toplu mezar olduğundan emin olduğunu söyleyen Mustafa, Suriyelilerin yanı sıra ABD ve İngiliz vatandaşları ile diğer yabancıların da kurban olduğunu dile getirdi.

Esad'ın yönetimine karşı yapılan protestoları bastırmasının geniş çaplı bir iç savaşa dönüştüğü 2011 yılından bu yana yüz binlerce Suriyelinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.