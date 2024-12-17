Cesetleri sığdırmak için buldozerle ezmişler: Şam'daki 100 bin kişilik toplu mezarın hikayesi
ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı Muaz Mustafa, Şam'ın dışındaki bir toplu mezarda en az 100 bin kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Mustafa, mezarları kazmaya zorlanan buldozer sürücülerinin birçok kez emir üzerine, cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla kapattıklarını söyledi.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından çok sayıda toplu mezarda arama çalışmaları başladı.
ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı Muaz Mustafa, Şam'ın dışındaki bir toplu mezarda devrik başkan Esad'ın eski hükümeti tarafından öldürülen en az 100 bin kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.