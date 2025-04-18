Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor

Fransa'nın Tonnerre kasabasında bulunan Fosse Dionne, kaynağının henüz keşfedilememiş olması nedeniyle uzun yıllardır gizemini koruyor. Üç dalgıcı yutan ürkütücü suyun, başka dünyaya açılan bir portal olduğuna inanılıyor.

Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor - 1

Karstik bir kaynak olan Fosse Dionne, Roma İmparatorları tarafından içme suyu olarak kullanılmıştır. Avrupa'nın en eski topluluklarından olan Keltler ise buranın kutsal bir oluşum olduğuna inanıyordu.

Fransızlar, 1700’lü yıllarda Fosse Dionne’un etrafını taşlarla çevirerek bir amfitiyatro inşa ettiler. Tarih boyunca pek çok insan bu sudan hem banyo yapmak hem de çamaşır yıkamak için yararlandı. Ancak sakin görüntüsüne rağmen Fosse Dionne hakkında dolaşan birçok efsane de bulunuyor.

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Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor - 2

Orta Çağ’da, kasaba halkı Fosse Dionne’un derinliklerinde bir yılanın yaşadığına inanıyordu. Bazıları, buranın başka bir dünyaya açıldığını bile düşünüyordu.

Kaynak, 7. yüzyılda bölgeye gelen Aziz Jean de Rèome'un hikayelerinde de önemli bir yer tutar.

Basilisk adlı yaratık, Orta Çağ'da halk arasında korku salan bir canavardı. Genellikle yarı horoz yarı kertenkele bir görüntüye sahip olduğu bilinen bu yaratığın, bakışlarıyla öldürme gücüne sahip olduğu söylenirdi. Efsaneye göre, Aziz Jean de Rèome, Fosse Dionne'deki bataklıkları temizlerken, basilisk adlı canavarı öldürmüş, bu sayede kaynağın suyu yeniden kullanılabilir hale gelmişti.

Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor - 3

Günümüzde "ilahi çukur" anlamına gelen Fosse Dionne, hakkındaki birçok ürkütücü rivayete rağmen oldukça huzurlu bir görünüme sahip.

Fosse Dionne’un en büyük gizemi ise suyunun kaynağı. Burası, diğer karstik kaynaklar gibi yer altındaki kireçtaşı mağaraları ağından besleniyor. Ancak güçlü su akışına rağmen, kimse kaynağın nereden geldiğini henüz çözebilmiş değil. Bunu öğrenmek isteyenler ise geçmişte ağır bedeller ödedi.

Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor - 4

Fosse Dionne’u keşfetmek için yapılan ilk denemeler, 1974 yılına dayanıyor. Oyıl dar ve dolambaçlı tünelleri geçmeye çalışan iki dalgıç, bir daha asla geri dönmedi. Aynı korkunç son, 1996 yılında başka bir dalgıcın daha başında geldi. Bu nedenle Fosse Dionne'a dalış yapmak, uzun yıllar yasaklandı.

Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor - 5

Kaynağın tehlikeli olduğuna dair pek çok değerlendirmenin ardından Tonnerre Belediye Başkanı, profesyonel dalgıç Pierre-Éric Deseigne’i araştırma yapması için görevlendirdi.

Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor - 6

370 metre uzunluğundaki su altı geçitlerini keşfeden Pierre-Éric Deseigne, yolculuğunu su altı çekimleriyle belgeleyerek güvenli bir şekilde geri döndü. Ancak kaynağın nereden geldiğini o da bulamadı.

Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor - 7

İlk bakışta oldukça sakin görünen Fosse Dionne, -tüm denemelere rağmen gizemini korumaya devam ediyor.

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