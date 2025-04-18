Cesetlerin kaybolduğu dipsiz mağara: Başka bir dünyaya açıldığına inanılıyor

Karstik bir kaynak olan Fosse Dionne, Roma İmparatorları tarafından içme suyu olarak kullanılmıştır. Avrupa'nın en eski topluluklarından olan Keltler ise buranın kutsal bir oluşum olduğuna inanıyordu.

Fransızlar, 1700’lü yıllarda Fosse Dionne’un etrafını taşlarla çevirerek bir amfitiyatro inşa ettiler. Tarih boyunca pek çok insan bu sudan hem banyo yapmak hem de çamaşır yıkamak için yararlandı. Ancak sakin görüntüsüne rağmen Fosse Dionne hakkında dolaşan birçok efsane de bulunuyor.