Çete liderlerine toplu yargılama. 47 bin suç tek davada
22.04.2026 08:51
AFP
El Salvador’da yüzlerce çete üyesinin ve üst düzey liderlerinin yargılandığı toplu dava devam ediyor. Yetkililer, davada 47 bin suçun ele alındığını belirtiyor.
22 ÜST DÜZEY LİDER DE YARGILANIYOR
El Salvador’da güçlü suç örgütlerinden Mara Salvatrucha (MS-13) üyelerine yönelik açılan toplu davanın ikinci gününde tanıklar, mahkeme koruması altında ifade verdi.
Savcılığa göre aralarında örgütün 22 üst düzey liderinin de bulunduğu yüzlerce sanık aynı davada yargılanıyor.
47 BİN SUÇ TEK DAVADA
Yetkililer, 2012-2022 yılları arasında işlendiği iddia edilen yaklaşık 47 bin suçtan 486 şüpheli MS-13 üyesinin yargılandığını açıkladı. Duruşmaya sınırlı sayıda medya kuruluşunun erişimine izin verilirken, sanıkların görüntüleri mahkeme salonunda ekranlara yansıtıldı.
Organize suçlardan sorumlu savcı yardımcısı Max Munoz, tanık ifadelerinin amacının MS-13’ün 22 üst düzey lider tarafından yönetilen bir “suç organizasyonu” olduğunu ortaya koymak olduğunu söyledi. Bu liderlerin binlerce suçun talimatını verdiği iddia ediliyor.
KATLİAM SONRASI ÇETELERE SAVAŞ
Salvadorlu yetkililer, MS-13’ü Mart 2022’de tek bir hafta sonunda 87 kişinin öldürülmesi de dahil olmak üzere çok sayıda suçtan sorumlu tutuyor.
Bu olayların ardından Devlet Başkanı Nayib Bukele, çetelere karşı “savaş” ilan ederek olağanüstü hal uygulamasını başlattı.
91 BİNDEN FAZLA GÖZALTI
2022’den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal kapsamında 91 binden fazla kişi gözaltına alındı. Ancak bunların arasında daha sonra masum olduğu tespit edilen binlerce kişinin de bulunduğu belirtiliyor.