Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları
Hindistan'ın sınav sistemi kaos içinde, bazı aileler çocuklarının kopya çekmesine yardımcı olmak için binlerce dolar ödüyor. Pek çok aile, çocukları sınavdan kötü puan aldığında özel üniversitelere para dökmektense kanunsuz bir işe para yatırmayı tercih ediyor. Kopya suçlamaları kapsamında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10'dan fazla kişi hakkında sınavı manipüle etmekten 900 sayfalık bir iddianame hazırlandı.
SINAV SİSTEMİ MERCEK ALTINDA
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Hindistan'da suç çeteleri öğrencilerin sınavlarda kopya çekmesine yardımcı oluyor.
Özellikle rekabet ortamının son derece yoğun olduğu tıp fakültesi giriş sınavında ciddi hile sorunları yaşanıyor.
Bu yıl, ülkenin birincil test kuruluşu olan Ulusal Test Ajansı (NTA) bir dizi tartışmayla karşı karşıya kaldı.