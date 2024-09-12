Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları

SINAVI GEÇMENİN FATURASI

Yılın başlarında, yüzlerce öğrenci, Hindistan'ın başkentinin hemen dışında bulunan bir otel olan Nature Valley Resort'ta bir gece konaklamak üzere otobüslerle getirildi.

Öğrenciler burada, önceden bir göz atmak için yaklaşık 15 bin ila 20 bin dolar ödedikleri sınav kağıdını incelediler.