Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları

Hindistan'ın sınav sistemi kaos içinde, bazı aileler çocuklarının kopya çekmesine yardımcı olmak için binlerce dolar ödüyor. Pek çok aile, çocukları sınavdan kötü puan aldığında özel üniversitelere para dökmektense kanunsuz bir işe para yatırmayı tercih ediyor. Kopya suçlamaları kapsamında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10'dan fazla kişi hakkında sınavı manipüle etmekten 900 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları - 1

SINAV SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Hindistan'da suç çeteleri öğrencilerin sınavlarda kopya çekmesine yardımcı oluyor.

Özellikle rekabet ortamının son derece yoğun olduğu tıp fakültesi giriş sınavında ciddi hile sorunları yaşanıyor.

Bu yıl, ülkenin birincil test kuruluşu olan Ulusal Test Ajansı (NTA) bir dizi tartışmayla karşı karşıya kaldı.

DÜNYA HABERLERİ

Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları - 2

SINAVI GEÇMENİN FATURASI

Yılın başlarında, yüzlerce öğrenci, Hindistan'ın başkentinin hemen dışında bulunan bir otel olan Nature Valley Resort'ta bir gece konaklamak üzere otobüslerle getirildi.

Öğrenciler burada, önceden bir göz atmak için yaklaşık 15 bin ila 20 bin dolar ödedikleri sınav kağıdını incelediler.

Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları - 3

900 SAYFALIK İDDİANAME

"Hile tatili" diye adlandırılan bu organizasyonu düzenleyen çok sayıda kişi tutuklanırken aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10'dan fazla kişi hakkında sınavı manipüle etmekten 900 sayfalık bir iddianame hazırladı.

Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları - 4

İYİ BİR GELECEK İÇİN KOPYA SALGINI

Hindistan, üniversiteye giriş sınavlarında kopya çekme salgınıyla karşı karşıya.

Orta sınıf aileler, çetelere muazzam miktarlarda para ödeyerek çocuklarının sınavlarda avantaj elde edip daha iyi bir geleceğe sahip olmasını istiyor.

Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları - 5

Bu yıl ülkedeki öğrencilerden 2,4 milyonu sınava girdi. Gençlerin hayallerindeki mesleğe ulaşması için sınavda başarılı olarak on binde ikilik dilime girmesi gerekiyor.

Çetelere milyonlar kazandıran sistem: Satılık sınav soruları - 6

Ülkedeki pek çok kişi, kötü puan alıp özel üniversitelere yüksek miktarlarda ödeme yapmaktansa kanunsuz bir işe tek seferlik para yatırmayı tercih ediyor.

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