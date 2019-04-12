Cezayir'de Buteflika istifa etti ama protestolar sürüyor

Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" olarak gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Bugün yine her yaştan ve renkten binlerce Cezayirlinin "derin devletle hesaplaşma, kalıcı değişim ve reform talebiyle" protesto yürüyüşleri düzenlemesi bekleniyor.