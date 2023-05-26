Cezayir'de sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de kurak geçen günlerin ardından, sağanak yağışın yarattığı sel nedeniyle, 3 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kalime Vilayeti Sivil Savunma Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Başkanlık, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun yoğun sel sularına kapılıp hayatını kaybettiğini belirtti.
Açıklamada aynı zamanda, aralarında 13 çocuk ve bir bebeğin bulunduğu 27 Afrikalı göçmenin, şiddetli sel sularından kurtarıldığı belirtildi.
Cezayir Devlet Radyosu da sel felaktine dair bir duyuruda bulundu. Başkent Cezayirin batısında yer alan Kalia beldesinde, yoğun seller nedeniyle evsiz bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Cezayir İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamadaysa, Tipaza’ya bağlı Hamesti beldesinde yaşanan hava değişimleri sebebiyle bir stadyum duvarının çökmesinin ardından, bir çocuğun hayatını kaybettiği duyuruldu. Tipaza’da aynı zamanda, seller sebebiyle bazı okulların kapatıldığı ve su baskını yaşanılan evlerin temizlenmesi adına elektriğin kesildiği belirtildi.
Başkent Cezayir’de de yoğun yağış nedeniyle bazı otoyollar ve mahalleler su altında kaldığından, trafikte oldukça sıkıntılar yaşandı. Yetkililer, ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde barajları dolduracak şiddetli yağışların devam edeceğini ön görüyor.