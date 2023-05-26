Cezayir'de sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Cezayir İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamadaysa, Tipaza’ya bağlı Hamesti beldesinde yaşanan hava değişimleri sebebiyle bir stadyum duvarının çökmesinin ardından, bir çocuğun hayatını kaybettiği duyuruldu. Tipaza’da aynı zamanda, seller sebebiyle bazı okulların kapatıldığı ve su baskını yaşanılan evlerin temizlenmesi adına elektriğin kesildiği belirtildi.