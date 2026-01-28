"Chandra Fırtınası" İngiltere ve İrlanda'yı vurdu

İngiltere son yılların en zorlu kış aylarından birini geçiriyor. Bu ay etkili olan Goretti ve Ingrid fırtınalarının ardından şimdi de "Chandra Fırtınası" Birleşik Krallık’ı esir aldı. Fırtına'nın yol açtığı seller İngiltere ve İrlanda'da hayatı durma noktasına getirdi.

Kuzey Atlantik'te hızlı şekilde oluştuğu belirtilen fırtınanın yarattığı rüzgarın hızının Galler'de saatte 117 km'ye çıktığı belirtildi.

Sert rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Güneybatı İngiltere’de yollar ve otomobiller su altında kaldı. Yüzlerce eve de su bastığı kaydedildi. Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Heathrow, Leeds Bradford, London City, Manchester ve Southampton havaalanlarına yapılan uçuşlarda iptallar ve aksamalar olduğu belirtilirken tren seferlerinde de büyük aksamalar yaşanıyor.