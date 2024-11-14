Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var"
Tarihin en ünlü seri katillerinden olan ve 1960'lı yılları kana bulayan tarikat lideri Charles Manson'ın 83 yaşında cezaevinde hayatını kaybetmeden önce kayda alınan telefon görüşmeleri ortaya çıkarıldı. Manson, ortaya çıkarılan görüşmelerde belgelenmemiş ek cinayetleri de itiraf ediyor. Tarikat lideri konuşmada, Meksika'da "birkaç ölü insan bıraktığını" söylüyor. Hakkında yapılan son belgesel dizisi Making Manson'ın tanıtım klibindeki ses kaydında Manson, "Hayatımın hiç kimsenin bilmediği bir kısmı var." diye konuşuyor.
YILLARCA SAKLANAN CİNAYETLER
Suç tarihinin en bilindik isimlerinden Charles Manson'ın yeni ortaya çıkarılan bir ses kaydı yayınlandı.
1960'ların sonlarında Kaliforniya'da bir dizi cinayetin arkasındaki tarikat lideri Charles Manson, Manson Ailesi'ni bir araya getirmesinden önce gerçekleşen cinayetlerde de parmağı olduğunu itiraf etti.