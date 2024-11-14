Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var"

"ÇOK TEHLİKELİ BİR ADAMIM"

2012'de reddedilen bir şartlı tahliye duruşmasında Manson'ın hapishane psikologlarından birine şöyle dediği aktarıldı: "Ben özel biriyim. Ortalama bir mahkum gibi değilim. Hayatımı hapishanede geçirdim. Beş kişiyi mezara koydum. Çok tehlikeli bir adamım."