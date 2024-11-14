Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var"

Tarihin en ünlü seri katillerinden olan ve 1960'lı yılları kana bulayan tarikat lideri Charles Manson'ın 83 yaşında cezaevinde hayatını kaybetmeden önce kayda alınan telefon görüşmeleri ortaya çıkarıldı. Manson, ortaya çıkarılan görüşmelerde belgelenmemiş ek cinayetleri de itiraf ediyor. Tarikat lideri konuşmada, Meksika'da "birkaç ölü insan bıraktığını" söylüyor. Hakkında yapılan son belgesel dizisi Making Manson'ın tanıtım klibindeki ses kaydında Manson, "Hayatımın hiç kimsenin bilmediği bir kısmı var." diye konuşuyor.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 1

YILLARCA SAKLANAN CİNAYETLER

Suç tarihinin en bilindik isimlerinden Charles Manson'ın yeni ortaya çıkarılan bir ses kaydı yayınlandı.

1960'ların sonlarında Kaliforniya'da bir dizi cinayetin arkasındaki tarikat lideri Charles Manson, Manson Ailesi'ni bir araya getirmesinden önce gerçekleşen cinayetlerde de parmağı olduğunu itiraf etti.

DÜNYA HABERLERİ

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 2

YENİ BELGESEL YAYINLANACAK

Hakkında yapılan son belgesel dizisi Making Manson'ın tanıtım klibindeki ses kaydında Manson şöyle diyor: "Hayatımın hiç kimsenin bilmediği bir kısmı var."

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 3

"MEKSİKA'DA BİRKAÇ ÖLÜ İNSAN BIRAKTIM"

Tarikat lideri, hapishaneden yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Bir süre Meksika'da yaşadım. Acapulco'ya gittim, birkaç araba çaldım. Sadece kafamdaki işlere bulaştım dostum. Birkaç cinayete karıştım. Mexico City'nin sahilinde birkaç ölü insan bıraktım." diyor.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 4

20 YILLIK KAYITLAR

Yeni yayınlanacak üç bölümlük belgesel dizisi, Manson'ın suçları, yetiştirilme tarzı ve 1960'ların sonundan 1970'lerin başına kadar yönettiği Manson Ailesi hakkında daha önce ortaya çıkarılmamış 20 yıllık kayıtlara dayanacak.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 5

"ÇOK TEHLİKELİ BİR ADAMIM"

2012'de reddedilen bir şartlı tahliye duruşmasında Manson'ın hapishane psikologlarından birine şöyle dediği aktarıldı: "Ben özel biriyim. Ortalama bir mahkum gibi değilim. Hayatımı hapishanede geçirdim. Beş kişiyi mezara koydum. Çok tehlikeli bir adamım."

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 6

Kasım 2017'de doğal nedenlerden hayatını kaybeden Manson, yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi olan aktör Sharon Tate de dahil olmak üzere yedi kişinin ölümünden dolayı birinci derece cinayet ve cinayet işlemek için komplo kurmak suçlarından 40 yıldan uzun süre hüküm giydi.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 7

MANSON AİLESİ NEDİR?

Charles Manson, 20'nci yüzyılın en sadist seri katili olarak tarihe geçti.

"Manson Ailesi" ismini verdiği tarikat ile ırklar arası savaş başlatmak amacı ile cinayetler işledi. Bu grup, Manson'un karizmatik liderliği altında bir tarikat gibi hareket ediyordu.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 8

IRKÇI SAVAŞ TEORİSİ

Manson, takipçilerine "Helter Skelter" adını verdiği bir ırk savaşı teorisi öğretiyordu.

Bu teoriye göre, siyahiler ve beyazlar arasında bir savaş çıkacaktı ve Manson ve takipçileri bu savaş sonrasında toplumu yeniden şekillendirecek "seçilmişler" olacaklardı.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 9

SHARON TATE'İN ÖLDÜRÜLMESİ

1969 yılında, Manson'un emriyle takipçileri Sharon Tate'in evinde ve bir gece sonrasında LaBianca çiftinin evinde korkunç cinayetler işledi. Bu cinayetler, o dönemde büyük bir dehşet yaratmıştı.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 10

1969 yılında, Manson'un emriyle takipçileri Sharon Tate'in evinde ve bir gece sonrasında LaBianca çiftinin evinde korkunç cinayetler işledi. Bu cinayetler, o dönemde büyük bir dehşet yaratmıştı.

Charles Manson'ın gizli telefon konuşmaları: "Hayatımın kimsenin bilmediği bir kısmı var" - 11
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