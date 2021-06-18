Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı

Paranormal bir araştırmacı ve oyuncu olan Zak Bagans, 154 metrekarelik evi 2019'da 1,89 milyon dolara satın almıştı ve ertesi yıl 2,.2 milyon dolardan satışa çıkarmıştı. ABD’li yayıncı TMZ'ye göre ise evin yeni sahibi, dikkat çekmek istemeyen ve gözlerden uzak kalmayan isteyen birisi.