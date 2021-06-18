Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı

ABD’li ünlü seri katil Charles Manson’un müritlerin tarafından 1969 yılında LaBianca ailesinin vahşice öldürüldüğü ev 1 milyon 875 bin dolara satıldı. ABD’lin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan 3 dönümlük arazi içerisinde yer alan 154 metrekarelik ev, iki yatak odası, iki banyo, yüzme havuzu ve çeşitli sosyal alanlara sahip.

ntv.com.tr 18.06.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 11:57

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 1

Charles Manson'ın muritlerinin, yaklaşık 50 yıl önce Bianca ailesini öldürdüğü ev alıcı buldu. Yaklaşık sekiz ay piyasada kalan ev, indirimli fiyatla 1 milyon 875 dolara satıldı.

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 2

Paranormal bir araştırmacı ve oyuncu olan Zak Bagans, 154 metrekarelik evi 2019'da 1,89 milyon dolara satın almıştı ve ertesi yıl 2,.2 milyon dolardan satışa çıkarmıştı. ABD’li yayıncı TMZ'ye göre ise evin yeni sahibi, dikkat çekmek istemeyen ve gözlerden uzak kalmayan isteyen birisi.

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 3

Bununla birlikte, Bagans, evde bir proje çekmeyi umduğunu ancak LaBianca ailesine saygı duyduğu için bu fikri terk ettiğini söyledi.

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 4

TATE-LABİANCA CİNAYETLERİ

Diğer taraftan, Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Charles Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 5

8,5 AYLIK HAMİLE SHARON TATE VE DÖRT MİSAFİRİ AYNI GECE ÖLDÜRÜLDÜ

1969'daki Tate-LaBianca cinayetleri, lideri Charles Manson'ın yönetiminde Los Angeles, California'daki Manson Ailesi üyeleri tarafından işlendi. 9-10 Ağustos 1969'da sekiz buçuk aylık hamile aktris Sharon Tate ve birkaç misafiri de dahil olmak üzere toplam beş kişi öldürüldü. 

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 6

ERTESİ GÜN LABİANCA ÇİFTİ KURBAN SEÇİLDİ

Ertesi gün ise Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden olan Leno ve Rosemary LaBianca çifti tarikat üyelerinin kurbanı oldu.  

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 7

ÜLKEDEKİ IRK TEMELLİ GERGİNLİĞİ ARTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Daha sonra Manson ve takipçilerinin, cinayetlerin siyahilerin  üzerine atmaya çalıştığı ve ülkedeki  ırk temelli gerginliğin daha çok artmasını amaçladığı ortaya çıktı. 

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 8

Manson, her ne kadar cinayetler gerçekleşirken orada bulunmasa da 1971'de 7 cinayetten idama mahkum edildi.Ancak Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde idamın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi.

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 9

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Manson, 2017 yılında  83 yaşındayken  cezaevinde öldü.

Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 10
Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 11
Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 12
Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 13
Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 14
Charles Manson’ın muritlerinin LaBianca çiftini vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı - 15

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