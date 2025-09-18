Charlie Kirk hakkındaki yorumları dikkat çekmişti: "Jimmy Kimmel Live" programı yayından kaldırıldı
ABC, sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında yaptığı yorumlara gelen tepkilerin ardından gece talk şovu Jimmy Kimmel Live!’ programını "süresiz" olarak yayından kaldırma kararı aldı. Bir kanal sözcüsü, yaptığı açıklamada programın süresiz olarak kaldırıldığını doğruladı.