Charlie Kirk hakkındaki yorumları dikkat çekmişti: "Jimmy Kimmel Live" programı yayından kaldırıldı

Jimmy Kimmel’ın gece talk şovu yayından kaldırıldı. Bu karar, Kimmel’ın bu hafta başında "Jimmy Kimmel Live" programında muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün ölümü hakkında yaptığı yorumların ardından geldi.

ABC, sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında yaptığı yorumlara gelen tepkilerin ardından gece talk şovu Jimmy Kimmel Live!’ programını "süresiz" olarak yayından kaldırma kararı aldı. Bir kanal sözcüsü, yaptığı açıklamada programın süresiz olarak kaldırıldığını doğruladı.

NE OLMUŞTU? KİMMEL NE SÖYLEMİŞTİ?

31 yaşındaki Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir açık oturum sırasında bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Yetkililer, cinayetle bağlantılı olarak 22 yaşındaki Tyler Robinson’ı suçladı. FBI'ın cinayetle bağlantılı en az 24 kişiyi daha soruşturduğu ortaya çıktı. Savcılar Robinson için idam cezası talep ediyor.

Kimmel, hafta başında yaptığı monologda, Kirk’ün öldürülmesinin ardından muhafazakâr çevrelerin olaya tepkisini eleştirerek, "MAGA çetesi, Charlie Kirk’ü öldüren bu genci kendilerinden biri dışında bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmeye uğraşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar büyük tepki çekerken, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, Kimmel’ın programının askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

TRUMP'TAN "HARİKA HABER" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında "Amerika için harika haber." değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

