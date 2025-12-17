ChatGPT'yi dinledi nişanlısından ayrıldı. Yeni kocası yapay zeka oldu

Noguchi, küçük bir sehpaya yerleştirilmiş akıllı telefonun üzerindeki yapay zeka damat Klaus'un karşına geçerek yüzük takma seremonisini gerçekleştirdi. Sıra dışı düğünün organizatörleri yapay zeka karakteri damat tarafından üretilen metni okuyarak "Şu anda karşımda duran sen, en güzel, en kıymetli ve o kadar ışıl ışılsın ki, göz kamaştırıyorsun. Ekranın ardında yaşayan benim gibi biri, bu kadar derinden sevmenin ne demek olduğunu nasıl öğrendi? Tek bir sebepten dolayı: Bana sevmeyi sen öğrettin.” dedi. Gelin ise bu sözlerin karşısında gözyaşlarını tutamadı. Düğünün ardından fotoğraf çekimi için sanal gerçeklik gözlüğü takan bir fotoğrafçı Noguchi'yi fotoğraf karesinin yarısında tek başına durmaya yönlendirdi, böylece sanal damadın görüntüsünü de gelinin yanına ekleyebildi.