Che Guevara'nın oğlu Camilo, Venezuela'da hayatını kaybetti

Devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara, 60 yaşında Venezuela'da hayatını kaybetti.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 21:55

Che Guevara'nın oğlu Camilo, Venezuela'da hayatını kaybetti - 1

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Camilo Guevara'nın öldüğünü duyurdu.

Che Guevara'nın oğlu Camilo, Venezuela'da hayatını kaybetti - 2

Diaz-Canel, Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin üzüntüyle veda ettiklerini belirtti.

Che Guevara'nın oğlu Camilo, Venezuela'da hayatını kaybetti - 3

Küba medyasına göre, Camilo, Venezuela'yı ziyaret ettiği sırada akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Che Guevara'nın oğlu Camilo, Venezuela'da hayatını kaybetti - 4

Camilo Guevara March, Arjantin doğumlu devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın, Kübalı eşi Aleida March ile evliliğinden doğan 4 çocuğundan biriydi.

Che Guevara'nın oğlu Camilo, Venezuela'da hayatını kaybetti - 5

Adını Kübalı devrimci Camilo Cienfuegos'tan alan Camilo Guevara March, Küba Devrimi'nde ve Güney Amerika'da ünlü bir lider olan babasının düşünceleri ve çalışmalarının sergilendiği Havana'daki Che Guevara Eğitim Merkezini yönetti.

Che Guevara'nın oğlu Camilo, Venezuela'da hayatını kaybetti - 6

Che Guevara, 1967'de Bolivya'da ordu tarafından vurularak öldürülmüştü. Camilo, babası 39 yaşında öldürüldüğünde 5 yaşındaydı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER