NTV

Chicago'da akrobasi timlerinden nefes kesen prova

Anadolu Ajansı

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Hava ve Su Fuarı'nda gösteri yapacak akrobasi timlerinin yaptığı gerçek zamanlı prova ilgi gördü.

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    Binlerce kişinin Kuzey Caddesi Plajı'nda izlediği provaya Aerostars, AeroShell Aerobattic, Chicago İtfaiyesi, Chicago Deniz Polisi ile ABD Hava Kuvvetlerinden F-35, Thunderbirds, P-51 Mustang ve A-10 Thunderbolt timleri katıldı.

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    Bazı televizyon kanallarının canlı yayımladığı prova beğeni topladı.

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    Michigan Gölü üzerinde gerçekleşen prova 5 saatten fazla sürdü.

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