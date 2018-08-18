Chicago'da akrobasi timlerinden nefes kesen prova
Anadolu Ajansı
ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Hava ve Su Fuarı'nda gösteri yapacak akrobasi timlerinin yaptığı gerçek zamanlı prova ilgi gördü.
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Binlerce kişinin Kuzey Caddesi Plajı'nda izlediği provaya Aerostars, AeroShell Aerobattic, Chicago İtfaiyesi, Chicago Deniz Polisi ile ABD Hava Kuvvetlerinden F-35, Thunderbirds, P-51 Mustang ve A-10 Thunderbolt timleri katıldı.
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Bazı televizyon kanallarının canlı yayımladığı prova beğeni topladı.
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Michigan Gölü üzerinde gerçekleşen prova 5 saatten fazla sürdü.
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