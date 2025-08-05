Chikungunya virüsü nedir, nasıl bulaşır? Çin'de ortaya çıkan chikungunya virüsü Türkiye'ye gelir mi?
Dünya genelinde tropikal hastalıklar arasında yer alan Chikungunya virüsü, son dönemde Çin'de görülen vakalarla yeniden gündeme geldi. Sivrisinek kaynaklı bir hastalık olan chikungunya, hızlı yayılma potansiyeli nedeniyle hem halk sağlığı uzmanlarını hem de seyahat eden vatandaşları endişelendiriyor. Peki, chikungunya virüsü nedir, nasıl bulaşır? Çin'de ortaya çıkan chikungunya virüsü Türkiye'ye gelir mi?
Chikungunya, ilk olarak 1952 yılında Tanzanya'da tanımlanan, Alphavirus cinsine ait bir RNA virüsüdür. Hastalık adını, Tanzanya’daki "çarpılarak yürüme" anlamına gelen bir kelimeden alır. Bu ifade, hastalığın neden olduğu şiddetli kas ve eklem ağrılarına gönderme yapar.
Virüs genellikle sivrisinek ısırığıyla bulaşır ve vücutta ani ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, cilt döküntüleri ve yoğun eklem ağrıları gibi belirtilere neden olur. Bazı hastalarda bu eklem ağrıları aylarca sürebilir.