Chikungunya virüsü nedir, nasıl bulaşır? Çin'de ortaya çıkan chikungunya virüsü Türkiye'ye gelir mi?

TÜRKİYE'YE GELİR Mİ, RİSK VAR MI?

Son günlerde Çin’in güney bölgelerinde chikungunya virüsü vakalarının bildirilmesi, hastalığın yeniden uluslararası gündeme taşınmasına neden oldu. Çin’in iklimsel özellikleri ve vektör (taşıyıcı) sivrisinek popülasyonunun yoğunluğu, bu tür virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.



Türkiye'de Aedes türü sivrisineklerin görülmesi, chikungunya virüsünün potansiyel olarak Türkiye’ye ulaşabileceği endişesini doğuruyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri, bu tür sivrisineklerin yaşayabileceği uygun iklim koşullarına sahiptir.



Ancak, şu an için Türkiye’de tespit edilmiş herhangi bir chikungunya vakası bulunmamaktadır. Yine de yaz aylarında artan sivrisinek popülasyonu ve uluslararası seyahat trafiği nedeniyle, hastalık riskinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.