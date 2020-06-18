Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Londra ziyareti öncesi, ırkçılık karşıtı göstericilerin zarar verdiği İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 18.06.2020 - 04:37

Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 1
İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelini çevreleyen metal plakalar, akşam saatlerinde sökülmeye başlandı.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 2
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından metal plakaların yanı sıra kurulan iskele de tamamen kaldırıldı.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 3
Irkçılık karşıtı göstericilerin "Churchill bir ırkçıydı" yazdığı heykelin kaidesi ise siyah bir brandayla kapatıldı. Daha önce temizlenmesine rağmen hala okunabilen yazının tamamen silineceği öğrenildi.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 4
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, heykelin korumasının kaldırılmasının Macron'un Londra ziyareti dolaysıyla yapıldığını belirtti.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 5
Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Almanya işgali altındaki Fransa'ya seslendiği ünlü radyo konuşmasının 80. yıl dönümü dolaysıyla İngiltere'ye bugün bir ziyaret gerçekleştirecek.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 6
Macron, ziyaretinde Başbakan Boris Johnson'ın yanı sıra Galler Prensi Charles ile de görüşecek.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 7

HEYKELLER HEDEFTE

İngiltere'de önceki hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Bristol kentindeki köle taciri Edward Colston'ın heykeli devrilip denize atılmış, Londra'da da köle taciri Robert Milligan'ın heykeli yetkililerce kaldırılmıştı.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 8
Ayrıca izci teşkilatının kurucusu Robert Baden-Powell'ın heykelinin geçici olarak kaldırılmasına karar verilmişti.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 9
Irkçı ifadeleri olan eski Başbakan Winston Churchill'in Londra'daki heykeline de zarar verilmişti. Bunun üzerine Churchill heykeli dahil birçok heykel ve anıt metal plakalarla kapatılarak koruma altına alınmıştı.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 10
Irkçılık karşıtı aktivistler, ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 11
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 12
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 13
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 14
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 15
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 16
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 17
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 18
Churchill'in heykelinin koruması kaldırıldı - 19

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