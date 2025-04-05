CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi!
Gizliliği kaldırılan CIA belgeleri, Adolf Hitler'in 1945'te intihar etmediğini, Güney Amerika'ya kaçarak yıllarca hayatta kaldığını öne sürüyor. İşte belgelerde yer alan iddialar...
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gizliliği kaldırılan belgeler, Nazi lideri Adolf Hitler'in ölümünden 10 yıl sonra onu bulmak için gizli bir görev verildiğini ortaya koydu.
CIA raporları, Hitler’in savaş sonrası Güney Amerika’da saklandığına dair yürütülen gizli operasyonları ve elde edilen istihbaratları içeriyor.