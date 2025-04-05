CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi!

HİTLER GERÇEKTEN KAÇTI MI?

Peki, Hitler gerçekten kaçtı mı?

Ortaya çıkan belgeler hâlâ kesin bir sonuca ulaşmış değil. Ancak ABD istihbaratının Hitler’in ölümünden yıllar sonra bile onun peşine düşmesi, resmi tarihe alternatif bir senaryonun ciddi şekilde değerlendirildiğini gösteriyor. Arjantin'den gelecek yeni belgelerin bu tartışmayı daha da alevlendirmesi bekleniyor.