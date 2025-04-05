CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi!

Gizliliği kaldırılan CIA belgeleri, Adolf Hitler'in 1945'te intihar etmediğini, Güney Amerika'ya kaçarak yıllarca hayatta kaldığını öne sürüyor. İşte belgelerde yer alan iddialar...

CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi! - 1

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gizliliği kaldırılan belgeler, Nazi lideri Adolf Hitler'in ölümünden 10 yıl sonra onu bulmak için gizli bir görev verildiğini ortaya koydu.

CIA raporları, Hitler’in savaş sonrası Güney Amerika’da saklandığına dair yürütülen gizli operasyonları ve elde edilen istihbaratları içeriyor. 

DÜNYA HABERLERİ

CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi! - 2

1955'E KADAR SÜREN GİZLİ TAKİP

CIA’in 1950’li yıllarda Güney Amerika’daki ajanları, Hitler’in hala hayatta olduğuna ve ismini değiştirerek gizlendiğine inanıyordu. 1954 yılında Kolombiya’da çekilen ve Nazi liderine benzeyen bir kişinin fotoğrafı istihbarat dosyalarına girdi. Fotoğraftaki kişi “Adolf Schrittelmayor” ismiyle tanınıyordu.

CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi! - 3

ARJANTİN BAĞLANTISI

Daily Mail'de yer alan haberdeki belgelerde, Hitler’in Arjantin’in La Falda kentinde bir otelde saklanmış olabileceği de öne sürüldü. Otelin sahiplerinin Nazilerle yakın ilişkileri ve Hitler’in Almanya’daki tatillerinde aynı otelde kaldığı bilgisi dikkat çekti. ABD Savaş Bakanlığı, savaşın sonunda Hitler’in bu otele sığınabileceğini FBI’a bildirmişti.

CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi! - 4

CIA'İN MUHABERİ KONUŞTU: HER AY GÖRÜŞÜYORDUM

Belgelerde yer alan CIMELODY-3 kod adlı muhbirin ifadeleri de şaşırtıcıydı. Muhbir, Venezuela’da eski bir SS subayı olan Phillip Citroen ile görüşmüş ve Citroen’in Hitler’le düzenli olarak görüştüğünü iddia ettiğini aktarmıştı. Citroen, “Savaşın üzerinden 10 yıl geçtiği için artık yargılanamaz” diyerek Hitler’in hukuken dokunulmaz olduğuna inandığını belirtmişti.

CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi! - 5

CIA KAPATTI, ARJANTİN TEKRAR AÇTI

1955 yılında CIA, dosyayı daha fazla ilerlemenin zor olduğunu belirterek kapatmıştı. Ancak 2025 yılında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkede Nazilere ait tüm gizli belgelerin kamuya açılacağını duyurdu. Bu adım, CIA’in eski raporlarında yer alan iddiaların yeniden incelenmesini gündeme getirdi.

CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi! - 6

FARE HATLARI OPERASYONU

Yeni belgelerin, Nazilerin II. Dünya Savaşı sonrası Güney Amerika’ya kaçmak için kullandığı “fare hatları”nı detaylı biçimde gözler önüne sermesi bekleniyor.

ABD’nin savaş sonrası dönemde, Kağıt Klips Operasyonu kapsamında bin 600 Alman bilim insanını işe alarak ülkeye getirdiği ve bunlardan bazılarının geçmişte Nazi rejimiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

CIA belgeleri tarihi sarsıyor: Hitler ölmedi! - 7

HİTLER GERÇEKTEN KAÇTI MI?

Peki, Hitler gerçekten kaçtı mı?
Ortaya çıkan belgeler hâlâ kesin bir sonuca ulaşmış değil. Ancak ABD istihbaratının Hitler’in ölümünden yıllar sonra bile onun peşine düşmesi, resmi tarihe alternatif bir senaryonun ciddi şekilde değerlendirildiğini gösteriyor. Arjantin'den gelecek yeni belgelerin bu tartışmayı daha da alevlendirmesi bekleniyor.

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