CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok"
CIA'in yayınladığı rapora göre ABD tarafından sunulan ateşkes planına ve uluslararası baskıya rağmen Netanyahu, Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planının "savaş sonrası yeniden inşa sürecini" uygulamaktan kaçınacak. Değerlendirme, İsrail liderinin Gazze için bir "son durum" tanımlama yönündeki baskılara karşı koyduğunu vurguluyor. TIME dergisine konuşan Biden da derinleşen çatlağı gözler önüne sererek, “Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız şu: Gazze'de savaş bittikten sonra ne olacak?” diye konuştu. Ateşkes görüşmelerinin yeniden çıkmaza girmesinin ardından dünyanın gözü Netanyahu'nun alacağı kararda...
NETANYAHU 3. AŞAMAYI UYGULAYACAK MI?
Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in yayınladığı rapora göre ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ateşkes planına ve baskısına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 aşamalı planın "savaş sonrası yeniden inşa sürecini" uygulamaktan kaçınacak.