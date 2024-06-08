CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok"

CIA'in yayınladığı rapora göre ABD tarafından sunulan ateşkes planına ve uluslararası baskıya rağmen Netanyahu, Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planının "savaş sonrası yeniden inşa sürecini" uygulamaktan kaçınacak. Değerlendirme, İsrail liderinin Gazze için bir "son durum" tanımlama yönündeki baskılara karşı koyduğunu vurguluyor. TIME dergisine konuşan Biden da derinleşen çatlağı gözler önüne sererek, “Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız şu: Gazze'de savaş bittikten sonra ne olacak?” diye konuştu. Ateşkes görüşmelerinin yeniden çıkmaza girmesinin ardından dünyanın gözü Netanyahu'nun alacağı kararda...

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 1

NETANYAHU 3. AŞAMAYI UYGULAYACAK MI?

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in yayınladığı rapora göre ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ateşkes planına ve baskısına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 aşamalı planın "savaş sonrası yeniden inşa sürecini" uygulamaktan kaçınacak.

DÜNYA HABERLERİ

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 2

GAZZE İÇİN YENİDEN İNŞA PLANI

ABD Başkanı Biden, daha önce sunduğu üç aşamalı ateşkes planının son aşaması için "Son olarak, üçüncü aşamada Gazze için büyük bir yeniden imar planı başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

CIA raporlarında ise Netanyahu’nun son aşamayı hayata geçirmeyeceği iddia edildi.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 3

GEZZE'NİN GELECEĞİNDEKİ BELİRSİZLİK

CNN tarafından incelenen 3 Haziran tarihli raporda, Netanyahu'nun Gazze'nin geleceğini "belirsiz terimlerle" tartışarak "muhtemelen koalisyonun sağ kanadındaki ayrılma tehditlerini önleyebileceğine inandığı" belirtiliyor.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 4

"DAHA AZ GÜVENİLİR BİR ORTAK"

Bu rapor, Biden yönetiminin İsrail'e bakış açısında açık bir değişimin yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı.

ABD, İsrail'i artık daha az güvenilir bir ortak olarak, daha çok analiz edilmesi gereken ve öngörülemeyen yabancı bir hükümet olarak görüyor.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 5

GAZZE'DE "SON DURUM" TANIMI

Değerlendirme, İsrail liderinin kendi hükümetinin üyelerinin ve Biden yönetiminin Gazze için bir "son durum" tanımlama yönündeki baskılarına karşı koyduğunu vurguluyor.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 6

NETANYAHU'NUN SİYASİ ÇIKARLARI

Biden, bu hafta TIME dergisine verdiği röportajda, "İnsanların, Netanyanhu'nun savaşı kendi siyasi kazancı için uzattığı sonucuna varması için her türlü neden var" dedi.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 7

HÜKÜMET İÇİNDE FİKİR AYRILIKLARI

CIA değerlendirmesi, İsrail içinde Gazze'ye yönelik savaş sonrası plan üzerinde bir fikir birliğinin bulunmadığını vurguluyor.

Bu da koalisyondaki her bakanın savaş sonrası yönetim, güvenlik ve yeniden yapılanma konusundaki farklı görüşleri olduğunu gösteriyor.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 8

Netanyahu'nun diğer liderlerin de katılımıyla "bölgeyi yönetmek için ılımlı Arap devletlerinden oluşan bir koalisyonu tercih ettiği" öne sürülürken diğer İsrailli liderlerin gelecekteki yönetime ilişkin Netanyahu'ya atfedilenlere tamamen zıt görüşlere sahip olduğu tasvir ediliyor.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 9

RAKİPLER ARASINDA BİRLİK EKSİKLİĞİ

Genel olarak değerlendirme, İsrail'in koalisyon hükümetinin savaş sonrası birçok kritik meselede nasıl derin bir bölünmüşlük içinde kaldığını gösteriyor.

Netanyahu'nun siyasi rakipleri arasındaki birlik eksikliği, savaş sona erdiğinde Gazze için bir plan belirlemeye yönelik her türlü baskıya karşı koymaya devam etmesine olanak sağlıyor.

CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok" - 10

"SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA NE OLACAK?"

TIME dergisine konuşan Biden da ABD ile İsrail arasında derinleşen çatlağın büyük bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek anlaşmazlığı vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız şu: Gazze'de savaş bittikten sonra ne olacak?”

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