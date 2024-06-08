CIA'den Netanyahu raporu: "Gazze'de savaş sonrası planı yok"

"DAHA AZ GÜVENİLİR BİR ORTAK"

Bu rapor, Biden yönetiminin İsrail'e bakış açısında açık bir değişimin yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı.

ABD, İsrail'i artık daha az güvenilir bir ortak olarak, daha çok analiz edilmesi gereken ve öngörülemeyen yabancı bir hükümet olarak görüyor.