CIA'in karanlık geçmişi: Gizli zihin kontrol deneyleri ortaya çıktı, kendi vatandaşlarını denek olarak kullandı!
60 yıl boyunca gizli kalan MKUltra belgeleri, CIA’in insan zihnini kontrol etme çabalarını ve ABD vatandaşları da dahil olmak üzere deneklere uygulanan korkunç deneyleri ortaya çıkardı. LSD’den elektroşoka, “psişik sürüş” yöntemlerinden sorgulama karşıtı ilaçlara kadar uygulanan işkence detayları, istihbarat tarihinin en karanlık sayfalarını aydınlatıyor.
CIA'in meşhur zihin kontrol programı MKUltra'nın gizliliği yeni kaldırılan kayıtlarla, Amerikalılara 60 yıl önce nasıl uyuşturulup işkence yapıldığını ortaya çıkardı.