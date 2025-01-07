CIA'in karanlık geçmişi: Gizli zihin kontrol deneyleri ortaya çıktı, kendi vatandaşlarını denek olarak kullandı!

Soğuk Savaş döneminde, düşman casuslarını manipüle etmek ve zihin kontrol yöntemleri geliştirmek amacıyla CIA tarafından yürütülen MKUltra programına dair bin 200 sayfayı aşan belgeler, Ulusal Güvenlik Arşivi (NSA) tarafından yayımlandı.

Belgeler, LSD’den elektroşoklara, “psişik sürüş” tekniklerinden hafıza silme girişimlerine kadar pek çok şoke edici detayı gün yüzüne çıkardı.