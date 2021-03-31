CIA'nin Sovyet ajanları izlemek için casus kediler yetiştirdiği ortaya çıktı

KREMLİN'DEN BİLGİ SIZLDIRMAK İÇİN EĞİTİLDİ

CIA belgelerinde, kedinin kulak kanalına bir mikrofon ve kafatasının tabanına küçük bir radyo vericisi yerleştirdirildiği belirtiliyor. Bu basit cihazlarla donatılmış kedinin, Sovyet elçiliklerine ve Kremlin’e gizlice girmek için eğitilmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Belgeler, ayrıca casus kedinin hareketini uzaktan kumandalı bir araba gibi etkili bir şekilde kontrol etmek için çalıştıklarını açıklıyor.

FAkat sonuçta, herhangi bir kedi sahibinin de bildiği gibi kediler, kendi canları ne isterse onu yaptıklarından onların iyi bir ajan olamayacağını CIA’nin milyonlarca dolar para harcadıktan ve aradan yıllar geçtikten sonra öğrenmesi oldukça şaşırtıcı...