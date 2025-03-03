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Çığ felaketinde 60 saatlik kurtarma operasyonu: 46 işçi kurtarıldı, 8 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çığ felaketinin ardından başlatılan 60 saatlik arama-kurtarma operasyonu sona erdi. Operasyonda 46 işçi kurtarıldı, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ felaketinde 60 saatlik kurtarma operasyonu: 46 işçi kurtarıldı, 8 ölü - 1

60 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalaya Dağları'nda cuma günü yaşanan çığ felaketinin ardından başlatılan ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda yaklaşık 60 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Çığ felaketinde 60 saatlik kurtarma operasyonu: 46 işçi kurtarıldı, 8 ölü - 2

KONTEYNER TESPİT EDİLDİ

Ordunun ve eyalete bağlı ekiplerin çok sayıda dron ve helikopterle yaptığı arama çalışmalarında işçilerin mahsur kaldığı çelik konteynerlerin yeri tespit edildi.

Çığ felaketinde 60 saatlik kurtarma operasyonu: 46 işçi kurtarıldı, 8 ölü - 3

8 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre 46 işçi konteynerlerden sağ olarak çıkarılırken, 54 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan işçiler, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çığ felaketinde 60 saatlik kurtarma operasyonu: 46 işçi kurtarıldı, 8 ölü - 4

EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, kurtarma ekiplerine zorlu şartlarda gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Çığ felaketinde 60 saatlik kurtarma operasyonu: 46 işçi kurtarıldı, 8 ölü - 5

54 İŞÇİ ÇIĞ ALTINDA KALMIŞTI

Himalaya Dağları'nda 28 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde, otoyol genişletme projesinde çalışan 54 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kalmış, işçileri bulmak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

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