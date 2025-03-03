Çığ felaketinde 60 saatlik kurtarma operasyonu: 46 işçi kurtarıldı, 8 ölü
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çığ felaketinin ardından başlatılan 60 saatlik arama-kurtarma operasyonu sona erdi. Operasyonda 46 işçi kurtarıldı, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
60 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalaya Dağları'nda cuma günü yaşanan çığ felaketinin ardından başlatılan ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda yaklaşık 60 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.