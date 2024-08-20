Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor

Yeni bir çalışma beynin bir anıyı üç kere kopyaladığını ortaya çıkardı. Çalışma, beyinlerin tek bir anıyı depolamak için üç farklı nöron seti kullandığını tespit etti. Bulgular, travmatik olaylar yaşayan kişilerin zorlu anılarının yarattığı etkiyi azaltmaya yarayabilir. Temel olarak, bir anı beyinde ne kadar uzun süre depolanmışsa, onu değiştirmek o kadar zor oluyor.

Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor - 1

BEYNİN ANIYI KAYDETME SÜRECİ

Science adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada, beynin anıları kaydetme süreci ve zaman içindeki değişimi detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

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Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor - 2

ÜÇ FARKLI NÖRON SETİ

Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, farelerin beyinlerini görüntüleyerek yeni bir anı oluştuğunda neler yaşandığını izledi.

Bilim insanları, kemirgen beyinlerinin anıyı kaydetmek için üç farklı nöron setini harekete geçirdiğini buldu.

Deneyimleri hafızaya kaydetmek, farklı durumlarda nasıl tepki verileceğini öğrenmek açısından önem arz ediyor.

Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor - 3

ANININ HANGİ NÖRONA KAYDOLDUĞU ÇOK ÖNEMLİ

Beynin hafızadan sorumlu bölümü hipokampustaki üç ayrı nöron grubu tarafından kaydedildiğini ortaya çıkardı.

Bu nöron grupları embriyo gelişiminin farklı dönemlerinde oluşuyor.

Erken dönemlerde oluşan nöronların kaydettiği bir anıya ulaşmanın ilk başta zor olduğu saptandı.

Bu anılar zaman içinde güçlenirken, söz konusu hücreler uzun süreli hafıza açısından kritik önem arz ediyor.

Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor - 4

ZAMAN İÇİNDE SİLİKLEŞİYOR

Embriyo gelişiminin en son aşamalarında oluşan nöronlar, anıları ilk başta çok güçlü bir şekilde kaydetse de zaman içinde silikleşiyorlar.

Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor - 5

ERKEN DOĞAN NÖRONLAR ZAMANLA GÜÇLENİYOR

Görüntüleme çalışması, yeni hafızanın erken doğan nöronlara depolandığında, başlangıçta hatırlanmasının zor olduğunu, ancak zaman geçtikçe güçlendiğini ortaya koydu.

Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor - 6

TRAVMALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Bununla birlikte, araştırmacılar çalışmalarının travmatik bir olaydan zarar görmüş kişilerin tedavisi için çıkarımlar yapabileceğini düşünüyor.

Bunun nedeni, çalışmalarının beyindeki anıları nasıl değiştirebileceğini göstermesi.

Temel olarak, bir anı beyinde ne kadar uzun süre depolanmışsa, onu değiştirmek o kadar zor olur.

Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor - 7

HAFIZA KAPASİTESİ

Çalışmanın baş yazarı Vilde Kveim, "Hatıraların beyinde ne kadar dinamik bir şekilde depolandığı, beynin muazzam hafıza kapasitesinin temelini oluşturan esnekliğinin kanıtıdır" diye konuştu.

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