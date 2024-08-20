Çığır açan keşif! Beyin her anının üç kopyasını saklıyor

TRAVMALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Bununla birlikte, araştırmacılar çalışmalarının travmatik bir olaydan zarar görmüş kişilerin tedavisi için çıkarımlar yapabileceğini düşünüyor.

Bunun nedeni, çalışmalarının beyindeki anıları nasıl değiştirebileceğini göstermesi.

Temel olarak, bir anı beyinde ne kadar uzun süre depolanmışsa, onu değiştirmek o kadar zor olur.