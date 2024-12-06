Çığır açan keşif: Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek!

UCUZ TEŞHİS YÖNTEMİ

İnsanlar üzerinde başarıyla uygulanırsa, kanser daha başlama aşamasında yakalanabilecek.

Çalışmanın arkasındaki bilim insanları, pahalı taramalara göre daha ucuz bir alternatif olan bir test bulmak istediklerini söyledi.