Çığır açan keşif: Japon bilim insanları, otizme yol açan genetik arızayı buldu

Otizmli bireyler arasında görüşler farklılık gösterebiliyor. Bazı bireyler otizmi bir hastalık olarak değil, farklı bir nörolojik yapı olarak görüyor. Bu nedenle "tedavi" değil, anlayış ve uyum bekliyorlar.

Kobe Üniversitesi’nin çalışması, genetik nedenlere dair yapılan ilk araştırma değil. Bu yılın başlarında yapılan başka bir çalışmada, nadir görülen genetik bir rahatsızlık olan miyotonik distrofi tip 1 (DM1) hastalığı olan bireylerin otizm geliştirme riskinin 14 kat daha fazla olduğu bulundu.

Bunun yanı sıra, çevresel faktörlerin de etkili olabileceği düşünülüyor. 2023’te yapılan bir araştırma, plastik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bisfenol A (BPA) adlı kimyasalın, erkek çocuklarda otizm riskini artırabileceğini ortaya koydu. Annenin hamilelik döneminde yüksek BPA düzeylerine sahip olması, çocuğun iki yaşına kadar otizm belirtileri gösterme ihtimalini üç kat, 11 yaşına kadar otizm tanısı alma ihtimalini ise altı kat artırıyor.



BPA; plastikleri sertleştirmek, metallerin paslanmasını önlemek gibi amaçlarla kullanılan ve “cinsiyet hormonlarını bozucu” etkileri olduğu düşünülen bir kimyasal olarak biliniyor.