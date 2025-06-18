Çığır açan keşif: Japon bilim insanları, otizme yol açan genetik arızayı buldu
Japonya’daki Kobe Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, otizmle bağlantılı yaygın bir genetik bozukluğu ortaya çıkardı. Bu bulgular, bireye özel tedavilerin geliştirilmesine yönelik umutları artırdı.
Otizmin kalıtsal bir yönü olduğu uzun zamandır bilinse de, DNA’daki değişimlerin bu duruma nasıl yol açtığı şimdiye kadar tam olarak anlaşılamamıştı. Yeni araştırma, bu soruya önemli bir yanıt getiriyor.
Kobe Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, otizmle ilişkili genetik mutasyonların büyük bölümünün beynin doğal “bakım ve temizlik” sistemini bozduğunu tespit etti. Bu sistem, sinir hücrelerinin düzgün çalışabilmesi için atık ve hasarlı yapıları ortadan kaldırıyor.