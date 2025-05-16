Cilt kanseri olan doktor görmezden geldiği belirtiyi açıkladı: Meğer vücuduna yayılmış

İskoçya'da yaşayan emekli aile hekimi Dr. Alastair Muir, 2018 yılında topuğunda fark ettiği ten rengindeki küçük bir lezyonun aslında cilt kanserinin en tehlikeli türü olan melanom olduğunu öğrendiğinde hayatı tamamen değişti.

Cilt kanseri olan doktor görmezden geldiği belirtiyi açıkladı: Meğer vücuduna yayılmış - 1

Başlangıçta masum bir siğil zannettiği lezyon, ilerleyen aylarda yapılan biyopsi ile ölümcül bir teşhise dönüştü.

“Çoğu insan melanomu koyu renkli, değişen benlerle ilişkilendirir. Ama bu her zaman böyle değil,” diyen Muir, halkı ciltlerindeki her türlü değişikliği dikkate almaları konusunda uyardı. “Sanırım insanların şunu bilmeleri gerekiyor: Cildinizde farklı ya da değişen bir şey varsa, bunu kontrol ettirmeniz çok faydalı olacaktır.”

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Cilt kanseri olan doktor görmezden geldiği belirtiyi açıkladı: Meğer vücuduna yayılmış - 2

Muir, kanserli dokunun alınması için birkaç ameliyat geçirdikten sonra aylarca koltuk değneğiyle yaşadı. Bir süre hastalıktan uzak kalan doktor, 2023’ün başlarında görme kaybı ve gece körlüğü gibi sıra dışı belirtiler yaşamaya başladı. İlk başta multipl sklerozdan şüphelenen doktorlar, daha sonra bunun nadir bir otoimmün yanıt olan "melanomla ilişkili retinopati" olduğunu tespit etti.

“Kanser teşhisi konulmasından daha korkutucu olan, kör olabileceğimin söylenmesiydi,” diyen Muir, plazma değişimi ve steroid tedavileri sayesinde görme yetisinin kısmen geri döndüğünü belirtti.

Cilt kanseri olan doktor görmezden geldiği belirtiyi açıkladı: Meğer vücuduna yayılmış - 3

KANSER VÜCUDUNA YAYILDI

Ancak aynı yıl yapılan kontrollerde kanserin bacağının üst kısmındaki lenf düğümlerine ve pelvisine yayıldığı ortaya çıktı. Yeni cerrahi müdahaleler başarısız oldu. 2023’ün sonunda doktorlar, Muir’e beş yıldan az ömrü kaldığını söyledi.


Cilt kanseri olan doktor görmezden geldiği belirtiyi açıkladı: Meğer vücuduna yayılmış - 4

“Bu, esasen bir ölüm cezasıydı,” diyen Muir, yaşadığı psikolojik süreci ise şöyle anlattı: “Birdenbire insanlar hayatınızdan çıkıyor. Çok yalnız ve zor olabilir.”

Cilt kanseri olan doktor görmezden geldiği belirtiyi açıkladı: Meğer vücuduna yayılmış - 5


Tüm olumsuzluklara rağmen umut ışığı doğdu. Doktorlara göre, Dr. Muir’e uygulanan modern bir immünoterapi tedavisi sayesinde yaşam süresi iki katına çıkabilir. Görme yetisini yeniden riske atabilecek bu tedavi, şu ana kadar olumlu ilerliyor.

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