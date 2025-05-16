Cilt kanseri olan doktor görmezden geldiği belirtiyi açıkladı: Meğer vücuduna yayılmış

Başlangıçta masum bir siğil zannettiği lezyon, ilerleyen aylarda yapılan biyopsi ile ölümcül bir teşhise dönüştü.



“Çoğu insan melanomu koyu renkli, değişen benlerle ilişkilendirir. Ama bu her zaman böyle değil,” diyen Muir, halkı ciltlerindeki her türlü değişikliği dikkate almaları konusunda uyardı. “Sanırım insanların şunu bilmeleri gerekiyor: Cildinizde farklı ya da değişen bir şey varsa, bunu kontrol ettirmeniz çok faydalı olacaktır.”